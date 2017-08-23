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Новости компаний

"Камский кабель" получил сертификат соответствия на провода типа МФ

Камский кабель получил сертификат соответствия на провода типа МФ

24 августа 2017, 14:56
Рубрика: Новости компаний
Метки: КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, ПРОВОД

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Продукция ООО «Камский кабель» – провода контактные из меди фасонные номинальным сечением 85, 100 и 120 кв. мм для железнодорожной контактной сети типа МФ – получила сертификат соответствия.

Данная задача ставилась в рамках обязательной сертификации на соответствие требованиям двух технических регламентов: «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» и «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта». Процедура сертификации включала изготовление, а также отбор образцов и их последующие испытания. Документ датируется 25.07.2017 г., срок его действия - пять лет.

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Компания: ООО "Камский кабель"
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