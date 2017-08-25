МРСК Юга пресекла попытку незаконного подключения к электросети элистинского ресторана "Най-Ин"

Анонс RusCable Insider Digest
25 августа 2017, 16:51
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛМЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
Сотрудники блока безопасности ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») пресекли незаконное технологическое присоединение ресторанного комплекса «Най-Ин» в столице Калмыкии Элисте к сетям компании.
Специалисты энергокомпании обнаружили на месте проведения работ спецтехнику и оборудование, с помощью которых рабочие неустановленной организации проводили монтаж опор линии электропередачи от проходящей рядом воздушной линии. Нарушители не имели никаких разрешительных документов и соответствующей квалификации.
Остановив эти работы, сотрудники МРСК Юга предотвратили материальный ущерб компании, а также не допустили возможного поражения током неквалифицированных рабочих.
Материалы направлены в правоохранительные органы, проводится проверка.