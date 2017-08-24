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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ПАО "МРСК Волги": техприсоединение продолжается

ПАО МРСК Волги: техприсоединение продолжается

25 августа 2017, 17:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») ведет работу по технологическому присоединению (ТП) к электрическим сетям новых потребителей. В июне текущего года энергетики исполнили обязательства по     1334 договорам, предоставив физическим и юридическим лицам 29,51 МВт мощности.

В июне 2017 года во всех регионах деятельности компании (Саратовская, Самарская, Ульяновская, Пензенская, Оренбургская области, Республика Мордовия и Чувашская Республика)  заключен  1 371  новый договор технологического присоединения к электрическим сетям. Потребителям планируется предоставить 77,09 МВт мощности.

Количество новых заявок на ТП за отчетный период составило 1 848 штук. Потребители запросили на реализацию своих планов 120,69 МВт.

Среди крупнейших реализованных проектов – обеспечение электроснабжения объектов жилищного строительства в городе Энгельс Саратовской области. В Тольятти обеспечено электроснабжение производителя пластика, а в Мордовии - насосной станции мелиоративной системы.

Технологическое присоединение к электрическим сетям является одним из основных направлений деятельности ПАО «МРСК Волги». В регионах зоны деятельности компании созданы и работают центры и пункты обслуживания потребителей. На официальном сайте Общества (www.mrsk-volgi.ru) функционирует личный кабинет. С его помощью можно подать заявки на технологическое присоединение и другие услуги. Также заявку на технологическое присоединение можно подать через Портал электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф).

Компания: ПАО "МРСК Волги"
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