ПАО "МРСК Волги": техприсоединение продолжается

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25 августа 2017, 17:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») ведет работу по технологическому присоединению (ТП) к электрическим сетям новых потребителей. В июне текущего года энергетики исполнили обязательства по 1334 договорам, предоставив физическим и юридическим лицам 29,51 МВт мощности.
В июне 2017 года во всех регионах деятельности компании (Саратовская, Самарская, Ульяновская, Пензенская, Оренбургская области, Республика Мордовия и Чувашская Республика) заключен 1 371 новый договор технологического присоединения к электрическим сетям. Потребителям планируется предоставить 77,09 МВт мощности.
Количество новых заявок на ТП за отчетный период составило 1 848 штук. Потребители запросили на реализацию своих планов 120,69 МВт.
Среди крупнейших реализованных проектов – обеспечение электроснабжения объектов жилищного строительства в городе Энгельс Саратовской области. В Тольятти обеспечено электроснабжение производителя пластика, а в Мордовии - насосной станции мелиоративной системы.
Технологическое присоединение к электрическим сетям является одним из основных направлений деятельности ПАО «МРСК Волги». В регионах зоны деятельности компании созданы и работают центры и пункты обслуживания потребителей. На официальном сайте Общества (www.mrsk-volgi.ru) функционирует личный кабинет. С его помощью можно подать заявки на технологическое присоединение и другие услуги. Также заявку на технологическое присоединение можно подать через Портал электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф).