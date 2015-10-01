Энергосистема нефтепровода "Восточная Сибирь – Тихий океан" укомплектована современным электрооборудованием

"Томский призрак" или
28 августа 2017, 17:41
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: СВЭЛ
В соответствии с инвестиционной программой развития ПАО «Транснефть» реализует проект расширения трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» до 80 млн. тонн в год. До конца 2017 планируется завершить работы по увеличению мощности первой очереди ТС ВСТО.
Реконструкция направлена на обеспечение надежного энергоснабжения производственных объектов, задействованных в транспортировке нефти по магистральному нефтепроводу. В рамках проекта предусмотрены как модернизация существующих энергообъектов, так и строительство новых подстанций и воздушных линий общей протяженностью 438 км. ООО «Транснефть – Восток» активно участвует в программе импортозамещения и уделяет особое внимание российским производителям. Так, на объектах ГНПС «Тайшет», НПС №3, 6 и 9, НПС №8 «Киренск» и НПС №10 «Талакан» установлены силовые трансформаторы СВЭЛ. Трансформаторы мощностью 40 000 кВА оснащены современными системами мониторинга и диагностики состояния, что позволяет в режиме реального времени контролировать работу оборудования.
ПАО «Транснефть» большое внимание уделяет качеству оборудования, входящего в систему энергообеспечения своих объектов. Трансформаторы, удовлетворяющие требованиями холдинга, вносятся в реестр основных видов продукции. Масляные трансформаторы Группы СВЭЛ успешно проходят регулярную аккредитацию и подтверждают соответствие высоким требования «Транснефти», с 2010 года сохраняя за собой позиции в реестре.