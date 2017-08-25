По итогам программы "WorldSkills-директор" в Новгородской области сформирована карта развития компетенций

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28 августа 2017, 15:24
Рубрика: Россия
Метки: WorldSkills Russia
На протяжении недели в Великом Новгороде участники программы «WorldSkills-директор» работали на проектно-аналитических сессиях и сформировали топ-50 наиболее востребованных, новых и перспективных рабочих профессий региона и соответствующие им компетенции WorldSkills.
«В ходе программы мы сформировали современный «завод по производству квалифицированных кадров», - говорит заместитель генерального директора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - директор Академии WorldSkills Russia Светлана Крайчинская. – Каждый участок этого «завода» – колледжи, обеспечивающие кадрами определенную сферу экономики региона. Основной инструмент работы – сетевое взаимодействие и кооперация».
По итогам обсуждениясформирована карта развития компетенций в Новгородской области, определены головные колледжи, колледжи-кооперанты и работодатели-партнеры по каждой компетенции. Реализация программы включена в мероприятия дорожной карты «Квалифицированные рабочие кадры Новгородской области на 2017 год (план быстрых побед)».
Инициатором и организатором программы повышения квалификации «WorldSkills-директор» выступила Академия WorldSkillsRussia. Проект рассчитан на руководителей и специалистов кадрового резерва 26 профессиональных образовательных организаций Новгородской области. В состав рабочей группы вошли представители 9 региональных органов исполнительной власти, отвечающие за кадровое обеспечение приоритетных сфер региональной экономики, а также ключевые работодатели приоритетных сфер экономики Новгородской области.
Удостоверения о повышении квалификации получили 67 слушателей, 10 из них отмечены специальными сертификатами Академия WorldSkillsRussia с отличием.