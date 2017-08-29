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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Будущее глобальной интеллектуальной энергетики представили на ЭКСПО-2017

Будущее глобальной интеллектуальной энергетики представили на ЭКСПО-2017

29 августа 2017, 15:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, smart grid, EnergyNet

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 Сегодня в Астане в российском павильоне на ЭКСПО 2017 открылась выставочная экспозиция и тематическая неделя «Энергосети будущего», посвященная видению российских компаний на будущее глобальной интеллектуальной энергетики в контексте рынков, технологий и решений.

Экспозиция организована ПАО «Россети» совместно с рабочей группой Национальной технологической инициативы «Энерджинет», которая реализуется по инициативе Президента Российской Федерации и осенью 2016 года была заявлена как приоритетное направление развития российской электроэнергетики. Партнёрами экспозиции выступили «Российская венчурная компания» и группа РОСНАНО.

Концептуально экспозиция разделена на несколько смысловых зон, объединённых общей идеей электроэнергетики нового технологического уклада: Smart Grids (умные сети), Smart Cities (умные города), Smart Homes (умные дома), Smart Substations (цифровые подстанции) и Distributed Generation (распределённая генерация), а также Future Energy (энергия будущего). В рамках каждой зоны представлены примеры оригинального  оборудования российских компаний разработчиков и производителей.

В числе представляемых образцов решений - цифровые измерительные трансформаторы от «Профотек», цифровые контроллеры присоединений для цифровых подстанций, а также система автоматического восстановления электроснабжения сетей среднего напряжений (FLIRS) от компании «Прософт-Системы», проект «Цифровой район электрической сети» от группы компаний «Таврида Электрик», малогабаритные измерители тока и напряжения для цифровых подстанций и коммерческого учета электроэнергии от компании «Ай-ТОР», персональная модульная электростанция от компании «WATTS».  Для умных городов представлены электрозарядная станция «КРЭТ», система накопления электроэнергии «ENRU», а также система интеллектуального учёта от компании «Энтелс».  В сегменте распределённой энергетики представлен новейший солнечный гетероструктурный модуль от компании «Хевел», накопители энергии от «Лиотех» и информационно-управляющая система для микросети, разработки компании «РТ-Софт». В зоне Future Energy расположен тренажёр для оперативного и эксплуатационного персонала на основе моделей виртуальной реальности трансформаторной подстанции ПАО «МРСК Центра» (входит в Группу «Россети»).

В первый день работы экспозиции пройдет экспертная сессия «Электроэнергетическая стратегия – Драйверы. Эффекты. Кооперация», в которой примут участии представители компаний  ПАО «Россети» KEGOK, члены рабочей группы НТИ «Энерджинет», а также представители компаний разработчиков, образовательных и научных учреждений. После обеда состоятся технический семинар: «Российские технологии для интеллектуальной энергетики», а также круглый стол по энергетическим профессиям будущего.

Компания: ПАО "Россети"

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