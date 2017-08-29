Специалисты СвердНИИхиммаш проинспектируют ход работ по подготовке к монтажу выпарных аппаратов на строительной площадке ООО "Варница"

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30 августа 2017, 16:16
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ
На строительной площадке ООО "Варница" в Калининградской области продолжаются работы по возведению здания основного корпуса солезавода. На отметке «ноль» выполнены фундаментные работы под монтаж насосов и технологического оборудования. Идут подготовительные работы по заливке бетона на основной отметке 10.8 главного корпуса солезавода. Ведутся работы по подготовке к монтажу и укрупнённой сборке выпарных аппаратов.
Выпарные аппараты предназначены для упаривания солевых рассолов и являются основным технологическим оборудованием вакуум-выпарных установок получения пищевой поваренной соли сорта «Экстра». Непосредственным изготовителем оборудования выступило ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», которое в соответствии с техническим проектом АО «СвердНИИхиммаш» изготовило аппараты из титанового сплава. Выбор конструкционного материала обусловлен необходимостью предотвращения коррозии в аппаратах, а также обеспечения эксплуатации оборудования в течение длительного периода времени (до 30 лет).
Напомним, что в проекте по строительству солезавода АО «СвердНИИхиммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) выполняет функции комплексного поставщика оборудования. Это означает, что предприятие обеспечивает весь производственный цикл, начиная от разработки оборудования и заканчивая проведением шеф-монтажных и пуско-наладочных работ. После завершения всех работ производительность завода составит 400 тыс. тонн соли в год.
АО «СвердНИИхиммаш» является первым отечественным разработчиком выпарного оборудования большой производительности и имеет значительный опыт внедрения установок такого типа. Три выпарных установки для получения соли производительностью по 180 тыс. тонн в год каждая успешно работают на ОАО «Мозырьсоль» (Беларусь) с 1980 года по настоящее время без замены основного оборудования. Установка аналогичной производительности действует в г. Яван (Таджикистан) с 1996 года.