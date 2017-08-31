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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Новым главой "Россетей" станет руководитель департамента ЖКХ Москвы

Новым главой Россетей станет руководитель департамента ЖКХ Москвы

31 августа 2017, 17:11
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ

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Правительство будет рекомендовать на должность нового главы компании "Россети" руководителя департамента ЖКХ Москвы Павла Ливинского, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Правительство решило рекомендовать вас на должность генерального директора "Россетей" Директиву я дам указание подписать", - сказал Медведев на встрече с Ливинским в четверг. "После того, как пройдет совет директоров компании, вы должны вступить в должность", - добавил Медведев.

Он напомнил, что у Ливинского уже есть опыт работы в энергетической сфере, и выразил надежду, что это позволит новому руководителю "Россетей" успешно решать поставленные перед ним задачи. В свою очередь Ливинский поблагодарил главу правительства за оказанное ему доверие.

Последние 4 года "Россетями" руководит Олег Бударгин. Его ухода рынок ждал с июня этого года, когда стало известно о том, что Бударгин не попал в список кандидатов в новый совет директоров госкомпании.

Ливинский родился 19 февраля 1980 г. в Челябинске. В 2001 г. окончил экономический факультет МГУ. С 2006 по 2013 г. занимал должности заместителя гендиректора по развитию и реализации услуг ОАО "Московская городская электросетевая компания"; заместителя гендиректора по работе с клиентами и технологическими присоединениями ОАО "Московская объединённая электросетевая компания", возглавлял ОАО "Объединённая энергетическая компания". В январе 2013 г. назначен на должность руководителя департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы. В марте 2017 г. Ливинский возглавил департамент ЖКХ Москвы.

Источник: Интерфакс.

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