"Вологдаэнерго", "Архэнерго" и "Комиэнерго" отработали схему взаимодействия по предупреждению и ликвидации последствий массовых отключений

С 29 по 30 августа в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») прошли масштабные учения по теме «Предупреждение и ликвидация последствий массовых отключений электросетевых объектов, вызванных воздействием опасных метеорологических явлений».



Учения были организованы в Верховажском РЭС ПО «Тотемские электрические сети».



По легенде учений от Вологодского гидрометцентра получено предупреждение об опасных явлениях погоды: усиление ветра при порывах до 22 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега.



На первом этапе учений вводится режим повышенной готовности (РПГ), отрабатываются оповещение и сбор Штаба Вологдаэнерго и штабов производственных отделений филиала, организация действий дежурных смен оперативно-диспетчерских служб при угрозе и возникновении технологических нарушений в работе электросетевого комплекса и готовность мобильных подразделений филиала к действиям по предназначению. На втором этапе филиал переводится на особый режим работы (ОРР) в связи с массовыми отключениями электросетевых объектов.



«В соответствии с планом учений, на севере Вологодской области произошли массовые отключения электросетевых объектов – без света находятся 10842 человек. На ликвидацию последствий требуются дополнительные силы и средства соседних филиалов, в связи с этим, осуществлена передислокация мобильных подразделений и РИСЭ филиала «Вологдаэнерго», а также мобильных бригад филиалов «Архэнерго» и «Комиэнерго» в район проведения аварийно-восстановительных работ», - сказал директор ПО «Тотемские электрические сети» «Вологдаэнерго» Александр Копосов.



Через несколько часов энергетики завершают работы по ликвидации последствий непогоды. В рамках учений было задействовано 27 бригад, 82 человека и 29 ед. техники. Организовано взаимодействие со штабами всех уровней, а также с органами местного самоуправления Верховажского муниципального района Кроме того, задействованы силы ГУ МЧС России по Вологодской области и филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Вологодское ПМЭС.



«Хотелось бы отметить высокий уровень организации учений со стороны «Вологдаэнерго». На мой взгляд, все специалисты показали свой профессионализм, компетентность и умение работать, как со своими коллегами по филиалам, так и со смежными структурами», - подчеркнул ведущий специалист сектора безопасности технологических процессов филиала «Комиэнерго» Гиенюс Паулаускас.



По завершению всех мероприятий были подведены итоги двухдневных учений на базе Верховажского РЭС. По мнению членов организационной комиссии, цели совместных учений достигнуты, учебные вопросы отработаны в полном объёме.