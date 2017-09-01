Организация во Владикавказе похитила электроэнергию на сумму 460 тысяч рублей

1 сентября 2017, 16:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
Во Владикавказе в ходе проведения рейдов по выявлению случаев безучетного потребления электроэнергии выявлен крупный расхититель энергоресурса. Представители ООО «ОПТ-Торг» в арендуемом ими нежилом помещении на ул. Гагкаева самовольно подключились к электрическим сетям, минуя исправный прибор учета. В итоге объем незаконно потребленной электроэнергии превысил 74 тыс. кВт.ч. В результате противоправных действий руководства организации гарантирующему поставщику «АО «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») был причинен ущерб в размере 460 тыс. руб.
По указанному факту энерговоровства составлен акт о безучетном потреблении электроэнергии. Кроме того, имеющийся материал будет передан отделом безопасности АО «Севкавказэнерго» в органы полиции для последующего привлечения всех причастных к указанному правонарушению лиц к административной ответственности.
По словам советника управляющего директора АО «Севкавказэнерго» Вадима Бекмурзова, данный случай относится к числу наиболее масштабных случаев хищения энергоресурса. «Факт признания представителей ООО «ОПТ-Торг» в содеянном не освобождает их от дальнейшей ответственности, которая определяется статьей 7.19 КоАП РФ. Согласно закону самовольное подключение к электрическим сетям, а равно безучетное использование электроэнергии влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от 30 тыс. руб. до 80 тыс. руб. или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб.», - отметил Бекмурзов.
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