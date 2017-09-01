Ввоз товаров с единой таможенной территории признали импортом в экологических целях

Минприроды освобождает от уплаты экологического сбора и представления отчетности за 2016 год поставщиков в РФ товаров из стран ЕАЭС. Поправки министерства к правилам представления производителями отчетности обязывают такие компании отчитаться об утилизации товаров и упаковки или же выплатить экологический сбор только в 2018 году. Сейчас ввоз из стран союза вообще не считается импортом, что позволяет компаниям не заниматься утилизацией и не платить сбор, говорят эксперты. Минприроды с этим несогласно — но разъяснения ведомства по этой теме в законодательстве до сих пор зафиксированы не были.



Минприроды представило для общественного обсуждения проект изменений в правилах представления производителями и импортерами отчетности о выполнении нормативов утилизации товаров и упаковки. Главным нововведением поправок стало введение для поставщиков в РФ товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 2018 года обязанности отчитываться об утилизации ввозимых в РФ для реализации товаров и упаковки или уплачивать экологический сбор.



По словам Любови Меланевской из ассоциации «Промышленность за экологию» (РусПЭК), сейчас таможенное законодательство союза позволяет «импортерам из стран ЕАЭС ввозить товары и упаковку и не нести за них ответственность, так как они не считаются импортерами». Антон Гуськов из Российской ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РаТЭК) также отмечает, что в проекте впервые появляется разъяснение понятия «импортер». По его оценке, разработка Минприроды также позволяет избежать разночтений в законодательстве, снижая риски производителей при самостоятельной утилизации ввезенных товаров и упаковки.



Отчитаться об утилизации и вторичном использовании товаров и упаковки, включенных в утвержденный правительством перечень, компании должны были до 1 апреля. В случае невыполнения ими нормативов утилизации они обязаны уплачивать экологический сбор. За 2017 год в Минприроды планировали собрать 6,5 млрд руб. экологического сбора, однако в итоге было собрано только 1,5 млрд руб. Помимо расхождения в трактовке понятия «импортер» применительно к компаниям из ЕАЭС, производители называли причиной проблем с уплатой сбора невозможность декларирования товаров и упаковки из-за отсутствия соответствующих товарных кодов в перечне.



В Минприроды утверждают, что, несмотря на возможные разночтения, импортеры из страны ЕАЭС и ранее были обязаны до 1 апреля отчитываться об утилизации и вторичном использовании товаров и упаковки. «Мы направляли соответствующие разъяснения. Росприроднадзор будет принимать меры в отношении уклонившихся от исполнения расширенной ответственности»,— пообещали “Ъ” в министерстве. Впрочем, у компаний остается возможность оспорить требования службы — разъяснения министерства не являются подзаконным актом,— а в поправках не указан механизм контроля объемов такого импорта.



Сами производители и импортеры отмечают, что поправки к правилам отчетности тесно связаны с изменениями других подзаконных актов, регулирующих уплату экологического сбора и представление данных компаниями (они сейчас проходят межведомственное согласование). Их «несинхронное принятие может привести к тому, что некоторые предлагаемые изменения окажутся неприменимыми», опасается госпожа Меланевская.



Источник: Коммерсант

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