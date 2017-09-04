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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" обеспечило мощность спортивному комплексу в Петроградском районе Петербурга

Ленэнерго обеспечило мощность спортивному комплексу в Петроградском районе Петербурга

4 сентября 2017, 14:21
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») обеспечило 150 кВт дополнительной мощности спортивному комплексу на набережной Мартынова в Центральном районе Санкт-Петербурга. Источником питания стала подстанция 110 кВ №165 «Петроградская».

Для создания внешней схемы электроснабжения объекта специалисты проложили линии электропередачи 0,4 кВ до энергопринимающих устройств заявителя. Был использован современный экологичный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Спортивный комплекс на Набережной Мартынова дом 38 литера А в Петроградском районе Санкт-Петербурга оснащен зоной функционального тренинга, стретчинга и свободных весов, а также просторными залами для групповых занятий. В здании есть бассейн длиной 25 метров.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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