РусГидро приняло участие во Всероссийском форуме "Будущие интеллектуальные лидеры России"

Представители РусГидро в третий раз приняли участие во Всероссийском форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России». Форум проходил с 1 по 4 сентября 2017 года в Ярославле.



Всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» ежегодно проводится в Ярославле по распоряжению Президента Российской Федерации. Форум представляет собой крупнейшую универсальную площадку, на которой собираются талантливые школьники для обучения, презентации проектов и идей.



В 2017 г. участниками форума стали более 500 одаренных детей из всей России – это победители олимпиад, конкурсов в области научно-технического творчества и естественных наук, обладатели патентов и авторы изобретений.



В первый день форума представители крупнейших компаний России, а также ведущих технических вузов познакомили участников с перспективами получения инженерно-технического образования, а также развития инженерных отраслей. Спикером от компании «РусГидро» выступил начальник управления департамента стратегии и IR Леонид Калимуллин, он познакомил старшеклассников - участников форума с перспективами развития энергетики и Группы РусГидро.



ПАО «РусГидро» уделяет большое внимание вопросам ранней профессионализации детей и молодежи. С сентября 2010 года в компании действует концепция опережающего развития кадрового потенциала «От Новой школы к рабочему месту», в рамках которой реализуются образовательные проекты, направленные на формирование экологической культуры и бережного отношения к энергетическим ресурсам, развитие инженерных способностей и популяризация профессии гидроэнергетика, а также подготовку качественных инженерных кадров, удовлетворяющих потребности компании в молодых специалистах.



Концепция опережающего развития кадрового потенциала «От Новой школы к рабочему месту» и Программа её реализации направлены на создание условий для удовлетворения потребностей ПАО «РусГидро» в качественно подготовленных специалистах, которым предстоит эксплуатировать действующие и планируемые к вводу мощности компании, поддерживать их надежную и безаварийную работу. В рамках Программы осуществляется проект целевого развития ключевых компетенций будущих специалистов - гидроэнергетиков с раннего школьного возраста, реализуются мероприятия по ранней профессионализации младших и старших школьников, подготовке студентов по энергетическим специальностям с учетом требований ПАО «РусГидро», обеспечиваются необходимые условия для эффективной деятельности молодых работников.