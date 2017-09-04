МРСК Центра и Приволжья: за 7 месяцев во Владимирской области пресечено хищение около 33 млн кВт*ч электроэнергии

Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» подвели итоги проведения мероприятий по выявлению безучётного и бездоговорного потребления электроэнергии за 7 месяцев 2017 года.



С января по июль текущего года работниками производственных отделений и районов электрических сетей, отдела безопасности филиала «Владимирэнерго» было организовано 646 профилактических рейдов, в том числе с привлечением представителей правоохранительных органов и администраций муниципальных образований. В ходе них было выявлено 503 факта хищения ресурса физическими и юридическими лицами в объёме около 33 млн. кВт*ч. В результате противоправных действий недобросовестных потребителей сетевой компании нанесен ущерб в размере около 75,6 миллионов рублей. По всем случаям были составлены акты бездоговорного и безучётного энергопотребления, протоколы об административных правонарушениях для дальнейшей передачи в суд.



Если вам стало известно о совершаемом/планируемом хищении электроэнергии или вы стали свидетелем незаконных подключений, убедительно просим сообщать об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 8-800-100-33-00. Звонок бесплатный, анонимность гарантируется. Полученная информация поможет своевременно устранить правонарушения и предотвратить их последствия.



Энергетики напоминают, что наказание за электроворовство неминуемо. Причем в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии.



ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжает системную работу по предотвращению и пресечению в регионах своей операционной ответственности (9 субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов) фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Персонал компании проводит регулярные рейды, к участию в которых также привлекаются специалисты блока безопасности. Особое внимание уделяется работе с проблемными потребителями. Их проверку предваряет тщательная подготовка и инструктаж участников рейдов специалистами подразделений безопасности филиалов. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий к участию в рейдах привлекаются сотрудники региональных УФСБ и УМВД России. Заявительские материалы по фактам несанкционированного энергопотребления, выявленным блоком безопасности МРСК Центра и Приволжья, направляются в правоохранительные органы, и нередко служат основанием для возбуждения в отношении энерговоров уголовных дел.



Напомним, от преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.



МРСК Центра и Приволжья намерено последовательно добиваться возмещения ущерба недобросовестными потребителями.



С 1 июля 2017 года в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 23.06.2017г. №550 филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Владимирской области. Для получения консультаций и ответов на вопросы по энергосбытовой деятельности во «Владимирэнерго» функционирует call-центр 8-800-234-72-72 (звонок бесплатный, ежедневно без выходных с 8 до 20.00).