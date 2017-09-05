МРCК Центра в рамках подготовки к зиме организовала в Тамбовской области масштабные учения

В Тамбовской области прошли масштабные учения по ликвидации аварийных ситуаций с нарушением электроснабжения в условиях низких температур, организованные филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» совместно с филиалом АО «СО ЕЭС» Липецкого РДУ, в которых также приняли участие представители Главного управления МЧС России по Тамбовской области, ТОГКУ «Пожарно-спасательный центр», филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Верхне-Донское ПМЭС и других энергопредприятий, работающих в регионе. Учения проводились в рамках подготовки электросетевого комплекса области к осенне-зимнему максимуму нагрузок.



Согласно сценарию, аварийное отключение воздушной линии (ВЛ) 110 кВ привело к обесточению трех городских подстанций 110 кВ и 230 трансформаторных подстанций, в результате чего без света остались порядка 90 тысяч жителей Тамбова и Тамбовского района. Параллельная воздушная линия в ремонтной схеме сети 110 кВ была выведена в ремонт. Ситуацию усугубил прошедший по юго-западу области активный холодный циклон с сильным ветром и снегом, который привел к массовым отключениям потребителей в Петровском, Мордовском, Токаревском и Жердевском районах. Там в зону условных аварийных отключений попали 19 800 человек, 180 трансформаторных подстанций, 117 населенных пункта, 126 социально-значимых объектов, в том числе медицинские учреждения, школы, детские сады, водонапорные башни, котельные.



После поступления оперативной информации об аварии диспетчеры Центра управления сетями тамбовского филиала МРСК Центра незамедлительно приступили к мероприятиям по устранению ее последствий.



После ввода в работу отремонтированной параллельной ВЛ 110 кВ электроснабжение всех потребителей в Тамбове и Тамбовском районе было восстановлено. В это же время в четырех пострадавших районах были проведены работы по запитыванию социально значимых объектов от оперативно развернутых сотрудниками Тамбовэнерго резервных источников электроснабжения и по резервным воздушным линиям. На поврежденном электросетевом оборудовании в максимально короткие сроки были проведены аварийно-восстановительные работы.



В результате согласованных действий всей участников учений условная аварийная ситуация была оперативно ликвидирована, в пострадавших от нее районах была в кратчайшие сроки восстановлена нормальная схема электроснабжения. Организаторы тренировки высоко оценили действия энергетиков.



«Учения показали высокую степень готовности сотрудников Тамбовэнерго к ликвидации аварийных ситуаций. В настоящее время филиал завершает подготовку электросетевого комплекса региона к прохождению осенне-зимнего периода. Наши объекты и персонал готовы обеспечить высокую надежность электроснабжения потребителей», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» Владимир Сыщиков.