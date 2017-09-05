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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты "Челябэнерго" повысили качество электроснабжения 30 тыс. потребителей в Советском и Центральном районах Челябинска

Специалисты Челябэнерго повысили качество электроснабжения 30 тыс. потребителей в Советском и Центральном районах Челябинска

5 сентября 2017, 17:39
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЛЯБЭНЕРГО

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Специалисты Челябинских городских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» завершили ремонтные работы на подстанции (ПС) 110/6 кВ «Западная».  Энергообъект установленной мощностью  63 МВА  обеспечивает электроснабжение 30 тыс. жителей Советского и Центрального районов города. Кроме того, подстанция подает электрическую энергию 19 учреждениям дошкольного и школьного образования, 3 ведущим областным ВУЗам (Южно-Уральскому государственному университету, Медицинской и Аграрной академиям), а также Челябинской областной клинической больнице и находящемуся на ее территории Областному перинатальному центру.

Энергетики выполнили капитальный ремонт одного из двух силовых трансформаторов мощностью 31,5 МВА и заменили 30 фарфоровых опорно-стержневых изоляторов 6 кВ на полимерные. Работы по смене опорно-стержневой изоляции выполнены специалистами компании без привлечения подрядных организаций.

Усиление схемы подстанции «Западная» за счет ремонта и замены функциональных элементов позволило продлить эксплуатационный ресурс оборудования и повысить надежность электроснабжения потребителей. Весь объем работ выполнен  в рамках  ремонтной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».

Компания: Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
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