Специалисты "Челябэнерго" повысили качество электроснабжения 30 тыс. потребителей в Советском и Центральном районах Челябинска

5 сентября 2017, 17:39
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЛЯБЭНЕРГО
Специалисты Челябинских городских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» завершили ремонтные работы на подстанции (ПС) 110/6 кВ «Западная». Энергообъект установленной мощностью 63 МВА обеспечивает электроснабжение 30 тыс. жителей Советского и Центрального районов города. Кроме того, подстанция подает электрическую энергию 19 учреждениям дошкольного и школьного образования, 3 ведущим областным ВУЗам (Южно-Уральскому государственному университету, Медицинской и Аграрной академиям), а также Челябинской областной клинической больнице и находящемуся на ее территории Областному перинатальному центру.
Энергетики выполнили капитальный ремонт одного из двух силовых трансформаторов мощностью 31,5 МВА и заменили 30 фарфоровых опорно-стержневых изоляторов 6 кВ на полимерные. Работы по смене опорно-стержневой изоляции выполнены специалистами компании без привлечения подрядных организаций.
Усиление схемы подстанции «Западная» за счет ремонта и замены функциональных элементов позволило продлить эксплуатационный ресурс оборудования и повысить надежность электроснабжения потребителей. Весь объем работ выполнен в рамках ремонтной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».