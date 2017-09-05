Молодежной инновации – зеленый свет

Директор Коми филиала «Т Плюс» Олег Грошев 4 сентября вручил Антону Руденскому, заместителю начальника РТС Сыктывкарских тепловых сетей, сертификат за участие в образовательной смене «Энергия» международного молодежного форума «Бирюса». Она прошла в июле в Красноярском крае и собрала порядка 700 участников.



На форуме молодые энергетики со всей страны не только отдыхали, учились и общались между собой, но и представляли на суд экспертов свои профессиональные кейсы. Проект А. Руденского был посвящен повышению надежности и экономичности теплопередачи в системах централизованного теплоснабжения. Идея отличается от аналогов дешевизной решения. Несмотря на то, что призовых мест инновация не завоевала, она уже на форуме вызвала интерес представителей других филиалов «Т Плюс».

Директор Коми филиала Олег Грошев предложил Антону Руденскому реализовать проект в Сыктывкаре на конкретном участке. При успешных результатах инновация будет взята на вооружение Сыктывкарским тепловыми сетями в целом.