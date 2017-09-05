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Отраслевые новости: Россия

В Корпоративном энергетическом университете дан старт Всероссийским соревнованиям профессионального мастерства оперативного персонала ТЭС

В Корпоративном энергетическом университете дан старт Всероссийским соревнованиям профессионального мастерства оперативного персонала ТЭС

5 сентября 2017, 16:35
Рубрика: Россия
Метки: МИНЭНЕРГО

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4 сентября состоялось торжественное открытие Всероссийских соревнований профессионального мастерства оперативного персонала ТЭС 2017 г.

Соревнования организованы при поддержке Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России и состоят из двух частей:

- Всероссийских соревнований профессионального мастерства оперативного персонала ТЭС с поперечными связями;

- Всероссийских соревнований профессионального мастерства оперативного персонала ТЭС с ПГУ.

Соревнования профессионального мастерства персонала электростанций, электрических сетей проводятся в России с 1998 года. Они стали традиционными и являются наиболее эффективной формой профессиональной подготовки персонала, дают возможность выявить лучших специалистов отрасли, обеспечить распространение передовых методов и приемов работы, формировать  положительный имидж  энергетических профессий. Имеется положительный опыт использования соревнований для формирования кадрового резерва и работы с ним.

В этом году за звание лучших будут бороться команды ПАО «НК» Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Интер РАО», ПАО «Т Плюс», ООО «ЕвразХолдинг», ПАО «Квадра», АО «Татэнерго». Десять команд участниц были сформированы в результате отборочных туров на ТЭС и в компаниях. Непосредственная подготовка участников Соревнований проводилась с применением цифровых и самых передовых педагогических технологий, включая технологии дистанционного доступа к тренажерам. Это дало возможность сделать подготовку качественной и индивидуальной. В ходе подготовки были проведены мастер-классы по ряду этапов, включая  этап проверки навыков оказания первой помощи пострадавшему на производстве, с натурным представлением обстановки. По содержанию вводных Соревнования полностью соответствуют требованиям к подготовке персонала соответствующим Постановлению Правительства Российской Федерации № 543 от 10 мая 2017 г., определившему Порядок оценки готовности субъектов  электроэнергетики к работе в  отопительный сезон.

Как было отмечено в обращении Министра энергетики Александра Новака к организаторам и участникам: «Соревнования послужат повышению уровней теоретической и практической подготовки,  умений  находить нестандартные решения, работать в команде. Пусть победят в них сильнейшие!».

Компания: Министерство энергетики РФ

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