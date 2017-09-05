В Корпоративном энергетическом университете дан старт Всероссийским соревнованиям профессионального мастерства оперативного персонала ТЭС

5 сентября 2017, 16:35
Рубрика: Россия
Метки: МИНЭНЕРГО
4 сентября состоялось торжественное открытие Всероссийских соревнований профессионального мастерства оперативного персонала ТЭС 2017 г.
Соревнования организованы при поддержке Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России и состоят из двух частей:
- Всероссийских соревнований профессионального мастерства оперативного персонала ТЭС с поперечными связями;
- Всероссийских соревнований профессионального мастерства оперативного персонала ТЭС с ПГУ.
Соревнования профессионального мастерства персонала электростанций, электрических сетей проводятся в России с 1998 года. Они стали традиционными и являются наиболее эффективной формой профессиональной подготовки персонала, дают возможность выявить лучших специалистов отрасли, обеспечить распространение передовых методов и приемов работы, формировать положительный имидж энергетических профессий. Имеется положительный опыт использования соревнований для формирования кадрового резерва и работы с ним.
В этом году за звание лучших будут бороться команды ПАО «НК» Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Интер РАО», ПАО «Т Плюс», ООО «ЕвразХолдинг», ПАО «Квадра», АО «Татэнерго». Десять команд участниц были сформированы в результате отборочных туров на ТЭС и в компаниях. Непосредственная подготовка участников Соревнований проводилась с применением цифровых и самых передовых педагогических технологий, включая технологии дистанционного доступа к тренажерам. Это дало возможность сделать подготовку качественной и индивидуальной. В ходе подготовки были проведены мастер-классы по ряду этапов, включая этап проверки навыков оказания первой помощи пострадавшему на производстве, с натурным представлением обстановки. По содержанию вводных Соревнования полностью соответствуют требованиям к подготовке персонала соответствующим Постановлению Правительства Российской Федерации № 543 от 10 мая 2017 г., определившему Порядок оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон.
Как было отмечено в обращении Министра энергетики Александра Новака к организаторам и участникам: «Соревнования послужат повышению уровней теоретической и практической подготовки, умений находить нестандартные решения, работать в команде. Пусть победят в них сильнейшие!».