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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Автопарк "Липецкэнерго" пополнился новой спецтехникой

Автопарк Липецкэнерго пополнился новой спецтехникой

6 сентября 2017, 17:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛИПЕЦКЭНЕРГО

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В рамках инвестиционной программы 2017 года филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» произвел закупку транспорта и специальной техники. На вооружение энергетиков поступили кран «Ивановец» грузоподъемностью 25 тонн, экскаватор-погрузчик и 10 бригадных автомобилей.

Новые машины обладают высокими эксплуатационными характеристиками и повышенной проходимостью. Это позволит сократить время доставки персонала районов электрических сетей (РЭС) к местам проведения работ, вне зависимости от сложности трассы и ландшафта, и в результате повысить оперативность ликвидации технологических нарушений, а значит и качество работы энергетиков.

Особо ценным приобретением в Липецкэнерго считают бурильную машину на базе автомобиля КАМАЗ. Эта техника позволит специалистам филиала производить работы по установлению опор на линиях 35-110 кВ своими силами, без привлечения подрядных организаций, как это было ранее.

Заместитель генерального директора - директор филиала ОАО «МРСК Центра» — «Липецкэнерго» Александр Глебов отметил, что сейчас автопарк предприятия насчитывает более 560 единиц техники и его обновление в 2017 году, несомненно, будет способствовать повышению эффективности рабочего процесса. «Уверен, новые автомобили будут приносить пользу не только нам, энергетикам, но и жителям Липецкой области, для которых мы работаем».

Начальники РЭС поблагодарили руководство филиала за внимание к их нуждам и заверили, что с обновлением автопарка производительность работ, несомненно, повысится.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго"
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