Кисловодск – место концентрации "Энергии молодости"

30 августа в Кисловодске заврешился VII межрегиональный образовательный форум «Энергия молодости». В течение недели школьники и студенты из 14 регионов России решали кейсы - бизнес-задачи, создавали свои электронно-технические модели и набирались опыта у специалистов в области энергетики. Площадкой для форума стал детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор».



В завершающий день форума состоялись финальные этапы командных соревнований по моделированию и инженерным решениям.



То, от чего у любого гуманитария разболелась бы голова, фанатично захватывает будущих энергетиков. Знания в области химии и физики позволили ребятам за несколько дней форума создать из подручных средств уникальные приборы, работающие на основе никогда ранее не реализованных принципов получения энергии. Это был первый подобный опыт впервые за семь лет существования форума. Суть конкурса электротехнического моделирования заключалась в том, чтобы участники могли глубже разобраться в основах электротехники.



Участница форума, пятигорчанка Елизавета Кислова, рассказала, как они с командой собрали гальванический элемент, от которого можно заряжать гаджеты. Хоть и представленные на конкурсе модели были портативными и, скорее, демонстрационными, в перспективе, при увеличении габаритов функционал устройства будет расширяться.



В ход шли хлопчатобумажные салфетки, медная фольга, жесть от консервной банки и даже свечи для праздничного торта. Себестоимость – пара сотен рублей. В результате получились рабочие устройства, способные вырабатывать ток.



— Мы добились на форуме очень конкретной цели – это было создание реальных генерирующих устройств двух типов – медно-цинковой батареи и термогенератора. Технология, в принципе, простая, — рассказала доцент Томского политехнического университета Вера Шестакова.



По словам Веры Васильевны, школьникам нужно было уметь работать ножницами по металлу и отверткой. Ребята с огромным удовольствием работали с инструментами, проводили испытания и были рады, что им удалось собрать устройства своими руками, а не виртуально. На вопрос об уровне знаний и подготовки сегодняшних школьников к форуму и университетской жизни, Вера Шестакова ответила, что рост знаний очевиден:



— Информационный подъем, который охватывается программой, вырос. И у школьников, в целом, вырос теоретический запас знаний. Но от экспериментальной составляющей, практической, они несколько отдалились. Все в экране компьютера.



Вслед за первым соревнованием начался следующий – конкурс инженерных решений. Участники предварительно прошли отбор комиссией, и лучшие защищали свои проекты на форуме «Энергия молодости». На создание устройств ребятам давался год. Однако без трудностей не обошлось. К примеру, участники из Новосибирска и Новочеркасска не смогли доставить самолетом свои изобретения, но привезли видео, фото и презентации.



Ведущие эксперты энергетических компаний со всего Юга России задавали ребятам каверзные вопросы, нередко ставящие в тупик участников.



На этом этапе лучшей, по мнению специалистов, стала десятиклассница Мария Плотникова из Новочеркасска с проектом «Мендосинский мотор», преображающим солнечную энергию в электрическую:



— Мне нравится процесс создания чего-то нового, это очень увлекает, поэтому я приняла участие в Конкурсе инженерных решений. Форум дал мне много знаний в области энергетики, много знакомств с интересными людьми. Склоняюсь к профессиональному будущему в области энергетики, — поделилась девушка.



Один из проектов – мобильная солнечная электростанция «Solarbox» получила Гран-при общероссийской программы «Энергия старта» и была представлена на лауреатской неделе Международной энергетической премии «Глобальная энергия» в Санкт-Петербурге.



Умники и умницы в области электроэнергетики получили за время форума массу впечатлений, которые увезут с собой в родные города. Но главная задача форума «Энергия молодости» — налаживание связей с уже работающими молодыми специалистами отрасли и студентами энергетических вузов и вовлечение в сферу электроэнергетики.



— Нам принципиально важно привлечь талантливых детей и ребят к работе в электроэнергетической отрасли, чтобы в нашей сфере была концентрация высокого интеллекта, высокой мотивации. Общение со студентами и молодыми специалистами энергокомпаний крайне важно, потому что ребята видят, что с точки зрения перспективы работы электроэнергетика — очень привлекательная отрасль со всех сторон, — отметил Александр Егоров, аналитик фонда «Надежная смена», г. Москва.



По секрету нам рассказали, что к двум ребятам уже есть деловое предложение.



По мнению жюри, лучшее техническое устройство без применения микроэлектронных компонентов разработал Владислав Солод из Пятигорска. Он привез на форум ветрогенератор, работоспособность которого и продемонстрировал.



По окончании форума «Энергия молодости» эксперты отобрали 30 лучших участников, которых включат в кадровый резерв энергокомпаний России. Эти ребята обладают необходимым для профессионального становления уровнем знаний, психологически устойчивы и как с семечками справляются с инженерно-техническими задачами. Кому, как не им олицетворять будущее отечественной электроэнергетики?



Среди ста форумчан оказался и единственный кисловодчанин – ныне студент Южно-Российского государственного политехнического университета. Молодой человек, на бейдже которого красовалось имя Мария Александровна (потом мы узнали, что зовут его Илья) рассказал, что это был нужный и важный для него опыт, который лишь утвердил его намерения работать в этой сфере после окончания университета.



Директор фонда «Надежная смена», директор форума «Энергия молодости» Артем Королев рассказал «На Водах», что форум в Кисловодске стал одним из самых комфортных для участников и в будущем году организаторы были бы рады снова побывать в городе солнца. К вопросу о важности мероприятия Артем Королев добавил:



— Форум важен по двум причинам: во-первых, необходимы консолидированные усилия по популяризации инженерно-технических специальностей, инженерно-технического образования и, в целом, работы в энергетической области. Во-вторых, подобные мероприятии позволяют участникам получить необходимые практические знания. После таких мероприятий у детей происходит качественный скачок, появляется видение того, что они готовы двигаться дальше и работать в электроэнергетике.