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Отраслевые новости: Россия

Siemens интересна идея Минэнерго раскрывать коды управления турбинами

Siemens интересна идея Минэнерго раскрывать коды управления турбинами

6 сентября 2017, 17:16
Рубрика: Россия
Метки: Siemens, МИНЭНЕРГО, ВЭФ-2017

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Siemens AG считает интересным предложение Минэнерго РФ обязать зарубежных и российских производителей энергооборудования раскрывать программный код управления турбинами, заявил президент Siemens по России и Центральной Азии Дитрих Мёллер в кулуарах ВЭФ-2017.

В России работает много турбин зарубежного производства, в том числе GE, Siemens, Alstom. Первичные данные мониторинга по их работе передаются на серверы производителей оборудования за рубеж. Ранее Минэнерго РФ заявляло, что видит в этом существенные риски и хотело бы их хеджировать. В частности, министерство хотело обязать производителей создавать дата-центры (центр хранения и обработки данных) в России и запретить передавать необработанные первичные данные с российских электростанций за рубеж.

В конце июля замминистра энергетики РФ Андрей Черезов в интервью РИА Новости завил, что ведомство предлагает обязать зарубежных и российских производителей раскрывать программный код управления турбинами.

"Пока рано это комментировать. Мы постоянно находимся в диалоге с нашими клиентами. Это очень интересный вопрос, который надо анализировать", — сказал Мёллер.

Источник: РИА Новости

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