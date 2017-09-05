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Отраслевые новости: Энергетика

Специалисты дочерних компаний холдинга "ТИТАН-2" готовят систему охлаждения конденсаторов турбины первого энергоблока строящейся ЛАЭС к вводу в эксплуатацию

Специалисты дочерних компаний холдинга ТИТАН-2 готовят систему охлаждения конденсаторов турбины первого энергоблока строящейся ЛАЭС к вводу в эксплуатацию

6 сентября 2017, 09:34
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2

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Она соединяет турбоагрегат с башенными испарительными градирнями через насосную станцию и подводящие каналы.

Завершающим этапом работ на этом объекте станет гидроизоляция бассейнов градирен. Это необходимо для того, чтобы защитить бетон от внешних воздействий и обеспечить прочность строительных конструкций.

Объем каждого бассейна составляет 24 тысячи метров кубических, глубина – около двух метров. Для нанесения гидроизоляции каждый бассейн будет осушен. Работы выполнят специалисты «Северного управления строительства».

Нанесение гидроизоляции на одном из бассейнов начнется в ближайшее время. После окончания холодно-горячей обкатки специалисты выполнят гидроизоляцию второго бассейна. Работы планируется завершить до середины октября.

Компания: Холдинг "ТИТАН-2"
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