Специалисты дочерних компаний холдинга "ТИТАН-2" готовят систему охлаждения конденсаторов турбины первого энергоблока строящейся ЛАЭС к вводу в эксплуатацию

6 сентября 2017, 09:34
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2
Она соединяет турбоагрегат с башенными испарительными градирнями через насосную станцию и подводящие каналы.
Завершающим этапом работ на этом объекте станет гидроизоляция бассейнов градирен. Это необходимо для того, чтобы защитить бетон от внешних воздействий и обеспечить прочность строительных конструкций.
Объем каждого бассейна составляет 24 тысячи метров кубических, глубина – около двух метров. Для нанесения гидроизоляции каждый бассейн будет осушен. Работы выполнят специалисты «Северного управления строительства».
Нанесение гидроизоляции на одном из бассейнов начнется в ближайшее время. После окончания холодно-горячей обкатки специалисты выполнят гидроизоляцию второго бассейна. Работы планируется завершить до середины октября.