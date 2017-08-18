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Новости компаний

Глава Газпрома познакомился с новыми изделиями "Томсккабель" в ходе томской выставки импортозамещающей продукции на ТЭМЗе

Глава Газпрома познакомился с новыми изделиями Томсккабель в ходе томской выставки импортозамещающей продукции на ТЭМЗе

7 сентября 2017, 16:28
Рубрика: Новости компаний
Метки: ТОМСККАБЕЛЬ, ГАЗПРОМ

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Во вторник, 5 сентября на площадке Томского электромеханического завода (ТЭМЗ) прошла выставка, на которой предприятия и ВУЗы города и области продемонстрировали продукцию и новые технологии по программе «Импортозамещение». Генеральный директор Александр Алексеевич Федотов познакомил с новой продукцией «Томсккабель» председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Борисовича Миллера и главу Томской области Сергея Анатольевича Жвачкина.

Вся представленная заводом продукция разработана с максимальным использованием отечественного сырья и отличается от импортных аналогов более высокими техническими и эксплуатационными характеристиками.

Особенно интересными для представителей ПАО «Газпром» стали кабели для промышленного электрообогрева ТОФЛЕКС СРГК (саморегулирующиеся греющие кабели), а также специально разработанные для нужд ПАО «Газпром» кабели для электродвигателей газоперекачивающих агрегатов (ГПА) ТОФЛЕКС ЭМС (кабели с оптимальной электромагнитной совместимостью) и судовые кабели, которые могут использоваться на морских буровых платформах, стойкие к морской воде, вибрациям и имеющие ряд других преимуществ.

Поводом для проведения данной выставки томских предприятий стало открытие нового производства на Томском электромеханическом заводе, в которое ПАО «Газпром» инвестировал 1,5 миллиарда рублей. Новый цех ТЭМЗа будет поставлять антипомпажные и регулирующие клапаны для проекта «СИЛА СИБИРИ».

Продукция завода «Томсккабель», аттестованная в системе «ГАЗПРОМСЕРТ», также была рекомендована к использованию на данном проекте.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Томсккабель"

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