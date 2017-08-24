В Московской области проходят масштабные мероприятия в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения ВместеЯрче

Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов, регион принимает активное участие во всероссийском фестивале энергосбережения #ВместеЯрче. Мероприятия, которые проходят в рамках фестиваля на территории Подмосковья, будут одними из самых масштабных и ярких среди всех участвующих субъектов Российской Федерации.



Фестиваль проходит при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства образования и науки РФ, Федерального агентства по делам молодежи. Цели фестиваля – популяризация среди населения современных энергоэффективных технологий, используемых в различных секторах экономики России.



Так, в рамках фестиваля силами сотрудников АО «Мособлэнерго» проводятся уроки энергоэффективности и энергобезопасности для школьников Подмосковья. Опытные специалисты которые проводят тематические уроки и рассказывают учащимся об основах энергосбережения в быту, прививают навыки безопасного обращения с электроприборами и при опасных ситуациях на энергообьектах – к примеру, при обнаружении оборванного провода или кабеля. А для детей младших классов, с целью лучшего усвоения материала, проводятся театрализованные представления на энергетическую тематику. Специалисты ПАО «МОЭСК» также проводят уроки по энергосбережению в школах на территории Московской области.



C 1 сентября также стартовали занятия по энергосбережению в подмосковных школах, организованные ГУП МО «Мособлгаз». Газовики уже провели уроки в Красногорском, Одинцовском, Ногинском и Дмитровском районах. В увлекательных интерактивных уроках «Как экономить газ?» задействованы 126 сотрудников предприятия. В ходе этих уроков детей знакомят с правилами безопасного обращения с газом и газовыми проборами, а также способами сбережения газа. На память ученики получают красочные обучающие пособия.



Региональный финал Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче пройдет 16 сентября на территории Инновационного центра «Сколково». Планируется, что мероприятие посетят несколько тысяч человек. Программа предполагает большой выбор интерактивных площадок для семей с детьми, школьников и студентов. Участие в мероприятии бесплатное. Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте Министерства энергетики Московской области http://minenergo.mosreg.ru/sobytiya/novosti_ministerstva/23-08-2017-18-18-13-registratsiya-i-predvaritelnaya-programma-regional.



«Развитие программ энергосбережения и повышение энергоффективности – одна из основных задач, стоящих перед энергетическими компаниями региона. Так, в Подмосковье реализуется масштабная губернаторская программа «Светлый город». В 2017 году в рамках данной программы планируется установить и заменить на энергоэффективные 57 тысяч точек наружного освещения. На сегодняшний день более 17 тысяч уже установлено», – отметила Лидия Антонова, депутат Государственной думы Российской Федерации.



«В Московской области значительное внимание уделяется повышению уровня энергоэффективности и воспитанию культуры потребления электроэнергии. В настоящее время в регионе доля энергоэффективных зданий бюджетных организаций (больниц, школ, муниципальных администраций и т.д.) в полтора раза превышает средний показатель по Российской Федерации. Благодаря реализации мероприятий госпрограммы Подмосковья «Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 2016 года экономия для областного бюджета составила порядка 100 миллионов рублей», - подчеркнул Дмитрий Пестов.



Фестиваль «#ВместеЯрче» проходит уже второй год подряд. Мероприятия в 2017 году пройдут по всей стране в сентябре-октябре текущего года. Идею проведения фестиваля в 2017 году поддержали 75 регионов России, включая Московскую область.