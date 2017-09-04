"Силовые машины" изготовили вторую турбину для Белорусской АЭС

7 сентября 2017, 14:32
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: СИЛОВЫЕ МАШИНЫ
«Силовые машины» изготовили и успешно провели заводские испытания на валоповоротном устройстве быстроходной турбины мощностью 1200 МВт, предназначенной для второго энергоблока строящейся Белорусской АЭС.
В ближайшее время турбина будет разобрана и предъявлена на приемочную инспекцию заказчику.
Контракт на изготовление основного оборудования машинного зала белорусской атомной станции был заключен в 2012 году. В соответствии с его условиями «Силовые машины» изготовят и поставят для строящейся АЭС две комплектные турбоустановки, включая быстроходные паровые турбины мощностью 1200 МВт каждая, конденсаторы и оборудование вспомогательных систем, а также два комплектных турбогенератора мощностью 1200 МВт с оборудованием вспомогательных систем. Кроме того, специалисты «Силовых машин» выполнят шеф-монтаж поставленного оборудования.
Сегодня «Силовыми машинами» изготовлен основной объем энергетического и теплообменного оборудования. На блоке №1 ведутся работы по монтажу турбины и турбогенератора.