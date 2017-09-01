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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты "Вологдаэнерго" выявили три факта хищения электроэнергии на сумму более 2,5 миллионов рублей

Специалисты Вологдаэнерго выявили три факта хищения электроэнергии на сумму более 2,5 миллионов рублей

7 сентября 2017, 17:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛОГДАЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

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 Специалисты служб безопасности и учета электроэнергии филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») выявили три факта хищения электрической энергии на сумму 2 558 083,45 рублей.
 
Первый факт безучетного  потребления электричества был зафиксирован в п. Непотягово, Вологодского района. Так, директор строительной компании самовольно подключился к ВЛ, которая входит в зону ответственности сетевой организации. Ущерб филиалу «Вологдаэнерго» от бездоговорного подключения и потребления электроэнергии составил 1 578 984,53 рублей, который в настоящее время не погашен. Возбуждено уголовное дело по п. «Б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, проводятся следственные действия. Кроме того, принимаются меры об аресте имущества, на которое будет налагаться взыскание ущерба.
 
Остальные два факта бездоговорного потребления электроэнергии касаются физических лиц. Жительницы Сокола и Вологды, имея участки в одноименных районах, произвели самовольное подключение к сетям филиала. Суммы по потребленному электричеству составили 254 042 рублей и 725 057 рублей соответственно. По обоим инцидентам в органы полиции  направлено заявление о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности по п. «Б» ч. 2 ст. 165 УК РФ. Процессуальное решение на сегодняшний день не принято. Готовится иск в суд.
 
Филиал «Вологдаэнерго» напоминает, что хищение электроэнергии  преследуется по закону. О случаях воровства электроэнергии и энергооборудования вологжане могут сообщать по телефону круглосуточной горячей линии: 8-800-333-02-52, либо по телефону доверия: (8172)76-86-01.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Вологдаэнерго"
Эта новость часть сюжета Энерговоровство
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