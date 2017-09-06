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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Свет МОЭСКа – новой школе искусств

Свет МОЭСКа – новой школе искусств

7 сентября 2017, 12:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК

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 Энергетики МОЭСК (входит в ГК «Россети») обеспечили электроснабжение новой школы искусств в поселке Развилка Ленинского района. Площадь образовательного учреждения составляет свыше 5 тысяч квадратных метров, учащихся готов принять 31 класс.

Для того чтобы школа начала работу в новом учебном году, энергетики увеличили мощность распределительной трансформаторной подстанции  п. Развилка в 1,5 раза, заменив оба трансформатора по 400 кВА на 630 кВА, провели реконструкцию распределительного устройства 0,4 кВ. До потребителя проложены две кабельные линии, на территории образовательного учреждения установлен выносной распределительный щит. Для организации учета электрической энергии в распределительном устройстве 0,4 кВ трансформаторной подстанции установлены многотарифные электронные электросчетчики со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM.

Торжественная церемония открытия новой детской школы прошла 2 сентября. В мероприятии принимали участие министр культуры Московской области Оксана Косырева, глава Ленинского района Олег Хромов, председатель Совета депутатов Ленинского района Валерий Венцаль, исполняющая обязанности главы сельского поселения Развилковское Марина Комардина, ветераны и жители поселения. Как отметили собравшиеся, школа отвечает самым высоким требованиям, предъявляемым к строительству подобных образовательных учреждений, оснащена современным оборудованием. Кроме того, школа обеспечена качественным и надежным электроснабжением от электрических сетей МОЭСК с возможностью резервирования.

Компания: ПАО "МОЭСК"
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