"Т Плюс" заключила с Sulzer контракты на обслуживание турбин на 17 млрд руб

7 сентября 2017, 15:11
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
Компания "Т Плюс" заключила с российским подразделением международного концерна Sulzer - "Зульцер Турбо Сервисес Рус" контракты общей стоимостью 17 миллиардов рублей на сервисное обслуживание газовых турбин, следует из материалов на портале госзакупок.
Закупка разбита на три лота. По первому с ценой контракта 7,151 миллиарда рублей предусматривается техобслуживание газовых турбин GE PG 6111 FA и другого оборудования электростанций с 2017 года по конец 2032 года. По второму лоту – обслуживание газовых турбин Siemens SGT-800 до конца 2025 года, цена договора – 7,777 миллиарда рублей. Третий лот предусматривает обслуживание турбин Siemens ГТЭ-160 до конца 2033 года, стоимость 2,126 миллиарда рублей, передает ПРАЙМ.