В рамках Восточного экономического форума 2017 Александр Новак рассказал о развитии "умной энергетики"

7 сентября 2017, 14:06
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО, ВЭФ-2017
В рамках работы второго дня Восточного экономического форума 2017 Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак выступил в ходе панельной дискуссии «Умная» энергетика: баланс потребностей и возможностей. Новые проекты».
Министр отметил, что в последние годы наблюдается рост энергопотребления в мире, который сопровождается повышением качества жизни, при этом значительная часть населения все еще не имеет доступа к энергии. «Мы видим, что замедляются темпы роста потребления энергии относительно темпов роста экономики В ближайшие 20 лет мировая экономика вырастет в два раза, а потребление энергии - всего на 30%», - сообщил Александр Новак.
По мнению главы Минэнерго России, «умная энергетика» - это соединение традиционной энергетики с достижениями IT-технологий.
«Умная энергетика" используется и в процессе добычи, и в процессе переработки углеводородов. Многие компании оцифровывают процесс производства, что позволяет повышать эффективность и снижать энергоемкость. В итоге «умная энергетика" дает дополнительные возможности повышения эффективности как для производителей, так и для потребителей», - пояснил Министр.
Александр Новак добавил, что компании сегодня повышают эффективность традиционной добычи, а также адаптируются к новым технологиям, занимаются подготовкой кадров. При этом глава Минэнерго подчеркнул, что Россия является одной из самых чистых в плане энергетического баланса стран: 85% энергетики Россия – высокоэкологичная энергетика. «Будем продолжать внедрять современные технологии, быть в центре цифровизации», - заключил Александр Новак.