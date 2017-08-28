Костромаэнерго завершает подготовку к работе в период холодов

8 сентября 2017, 17:40
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОСТРОМАЭНЕРГО, ОЗП-2017-2018
В филиале ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» вступила в заключительную фазу подготовка к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок (ОЗП). Предприятие завершает реализацию основных мероприятий ремонтной программы и комплектацию аварийного резерва и продолжает совершенствовать систему оперативно-технического управления объектами электросетевого комплекса.
Ремонтная программа является для энергетиков одним из ключевых мероприятий подготовки к зиме. Основной объем работ компания уже выполнила. В общей сложности в течение 2017 года в Костромаэнерго отремонтируют 23 подстанции 35-110 кВ, 597 трансформаторных подстанций напряжением 0,4-10 кВ и более 115 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ.
Исходя из прошлогоднего опыта прохождения периода максимальных нагрузок, при подготовке к нынешнему периоду ОЗП, в филиале делают особый акцент на повышение надежности функционирования воздушных линий электропередачи (ЛЭП). Важной составляющей этой работы является расчистка и расширение просек ЛЭП от древесной и кустарниковой растительности. В 2017 году Костромаэнерго расчистят 1672,2 га и расширят 250 га трасс воздушных линий. Основная часть этих работ также завершена.
Проводятся мероприятия по совершенствованию оперативно-технологического управления объектами электросетевой инфраструктуры: противоаварийные и противопожарные тренировки, совместные учения по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных/чрезвычайных ситуаций в электросетевом комплексе с участием ГУ МЧС по Костромской области, администраций города и районов, филиала АО «СО ЕЭС» Костромское РДУ, других энергокомпаний, работающих в регионе. Из запланированных в Костромаэнерго на 2017 год 1334 тренировок на данный момент проведено 994, в том числе 15 общесетевых тренировок по вводу графиков временного отключения потребления электрической мощности.
«Полная и своевременная реализация всех подготовительных мероприятий позволит обеспечить качественное и надежное электроснабжения потребителей Костромской области, и в значительной степени будет способствовать бесперебойному функционированию электросетевого комплекса Костромаэнерго в период прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок», - отмечает первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» Александр Чутков.