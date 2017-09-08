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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В сентябре в Пензе пройдут Международные соревнования профессионального мастерства энергетиков

В сентябре в Пензе пройдут Международные соревнования профессионального мастерства энергетиков

8 сентября 2017, 16:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, СОРЕВНОВАНИЯ-2017

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 С 10 по 15 сентября в Пензе на учебно-тренировочном полигоне филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго» пройдут 14 Международные соревнования профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ – Международные соревнования бригад по ремонту и обслуживанию оборудования подстанций 110 кВ и выше. Организаторами соревнований выступили Исполнительный комитет Электроэнергетического совета СНГ, Министерство энергетики Российской Федерации и ПАО «Россети».

Участие в соревнованиях примут 6 команд энергетиков из России, Грузии, Республик Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кыргызской республики.

В течение 4 дней участникам соревнований предстоит пройти 8 этапов, среди которых проверка знаний действующей нормативно-технической документации с использованием программного комплекса «АСОП-Эксперт», спасение пострадавшего от действия электрического тока, первичное подключение жилого дома от действующей воздушной линии, тушение пожара на трансформаторной подстанции и другие.

В рамках соревнований будет работать выставка электрооборудования, средств защиты и электротехнических материалов.

Победители будут объявлены 15 сентября. 

Компания: ПАО "Россети"
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