В сентябре в Пензе пройдут Международные соревнования профессионального мастерства энергетиков

8 сентября 2017, 16:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, СОРЕВНОВАНИЯ-2017
С 10 по 15 сентября в Пензе на учебно-тренировочном полигоне филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго» пройдут 14 Международные соревнования профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ – Международные соревнования бригад по ремонту и обслуживанию оборудования подстанций 110 кВ и выше. Организаторами соревнований выступили Исполнительный комитет Электроэнергетического совета СНГ, Министерство энергетики Российской Федерации и ПАО «Россети».
Участие в соревнованиях примут 6 команд энергетиков из России, Грузии, Республик Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кыргызской республики.
В течение 4 дней участникам соревнований предстоит пройти 8 этапов, среди которых проверка знаний действующей нормативно-технической документации с использованием программного комплекса «АСОП-Эксперт», спасение пострадавшего от действия электрического тока, первичное подключение жилого дома от действующей воздушной линии, тушение пожара на трансформаторной подстанции и другие.
В рамках соревнований будет работать выставка электрооборудования, средств защиты и электротехнических материалов.
Победители будут объявлены 15 сентября.