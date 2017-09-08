В Талдомском районе за рейд выявлено хищений электроэнергии на миллион рублей

8 сентября 2017, 14:56
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
Энергетики ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в ГК «Россети») провели очередной рейд «Честный киловатт» в Талдомском районе Московской области. В поселке Запрудня проверка показала, что один из владельцев земельного участка потребляет электричество в отсутствии договора энергоснабжения с энергосбытовой компанией. То есть, потребленные киловатты он не оплачивает. На момент проверки «нагорело» 34 600 кВтч.
Потребление электрической энергии в отсутствии заключенного договора с энергосбытовой компанией незаконно и приравнивается к хищению. За такое нарушение предусмотрен штраф и отключение от электроснабжения. В случае с жителем Талдомского района, в отношении которого был составлен акт о бездоговорном потреблении, заплатить за хищение электроэнергии ему придется более 1,1 млн рублей. Стоит отметить, что в случае бездоговорного потребления оплате подлежит полный объем электроэнергии, который физически мог пройти через кабель за весь период несанкционированного потребления. Для сравнения, если бы у потребителя был заключен договор энергоснабжения, и он оплачивал электроэнергию по показаниям прибора учета, она бы обошлась ему в 123,5 тыс. рублей.
Участок нарушителя, согласно закону, был отключен от электроснабжения. ПАО «МОЭСК» возобновит подачу электроэнергии, получив уведомление о заключении договора с энергосбытом.
Рейды «Честный киловатт» энергетики МОЭСК проводят постоянно. С начала 2017 года обнаружено более 2000 случаев несанкционированного электропотребления.
Если вам стало известно о случаях энерговоровства, сообщите о них по телефону горячей линии МОЭСК 8 (499) 951-06-49.