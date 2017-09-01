ПАО "ФИЦ" и ОАО "НИИПТ" заключили соглашение о взаимодействии

Холдинг «Теллус-Групп» (г. Санкт-Петербург) в мае 2017 года приобрел с торгов 100% пакет акций ОАО «НИИПТ».

«Теллус-Групп» планирует инвестировать в развитие научно-исследовательского центра, что позволит наладить взаимовыгодное сотрудничество с сетевыми компаниями», - сообщил Генеральный директор Холдинга Николай Неповинных.

Во время визита стороны обсудили перспективы сотрудничества в части выполнения совместных работ для электросетевого комплекса и подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «ФИЦ» Александр Дюжинов и генеральный директор ОАО «НИИПТ» Михаил Семёнов.

Соглашение предусматривает совместную деятельность по следующим ключевым направлениям:

Выполнение испытаний в соответствии с областью аккредитации Испытательного центра ОАО «НИИПТ» электрических аппаратов, силовых кабелей и муфт, линейных и опорных изоляторов различного назначения, а также другой продукции в рамках испытаний и аттестаций, проводимых ПАО «ФИЦ».

Сотрудничество в части формирования и реализации Программ НИОКР ПАО «Россети».

Совместное участие в разработке комплексных программ развития электрических сетей ПАО «Россети».

Участие специалистов ОАО «НИИПТ» в аттестационных комиссиях по проверке оборудования, систем и материалов требованиям ПАО «Россети».

Взаимодействие в области разработки межгосударственных, национальных и корпоративных стандартов ПАО «Россети».

Совместное участие в учреждении и последующей деятельности Национальной ассоциации испытательных центров.

По словам Генерального директора ПАО «ФИЦ» Александра Дюжинова, взаимодействие компаний позволит объединить опыт и инновации в интересах устойчивого развития и усовершенствования предприятий электроэнергетической отрасли.