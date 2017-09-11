"Ленэнерго" принимает участие в межрегиональных соревнованиях профмастерства по учету электроэнергии

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12 сентября 2017, 14:41
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Сегодня, 12 сентября 2017 года, на учебно-тренировочном полигоне ПАО «МРСК Юга» в городе Астрахань стартовали Межрегиональные соревнования профессионального мастерства персонала ДЗО ПАО «Россети» по учету электроэнергии. «Ленэнерго» представляют специалисты филиалов «Новоладожские электрические сети» и «Кабельная сеть».
Межрегиональные соревнования по учету электроэнергии в ПАО «Россети» проводятся впервые. За звание лучших поборются 14 команд-представителей дочерних организаций «Россетей» со всей страны: ПАО «Ленэнерго», ПАО «Кубаньэнерго», ПАО «МОЭСК», ПАО «МРСК Волги», ПАО «МРСК Северного Кавказа», ПАО «Северо-Запада», ПАО «МРСК Сибири», ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Юга», ПАО «ТРК», АО «Тюменьэнерго», АО «Янтарьэнерго».
Соревнования пройдут в пять этапов. Специалистам предстоит продемонстрировать знания действующей нормативно-технической документации, проверить трехфазный счетчик электроэнергии прямого включения, заменить однофазный счетчик электроэнергии и выявить очаги потерь электроэнергии в линиях 0,4 кВ. Также впереди оказание пострадавшему первой помощи с использованием манекена-тренажера, решение ситуационных задач.
Команда «Ленэнерго» была сформирована по итогам отборочных соревнований, которые прошли в мае этого года на учебно-тренировочном полигоне в Терволово.
«Ленэнерго» ведет системную работу в области повышения эффективности учета электроэнергии и минимизации потерь. Эту деятельность мы ставим на один уровень с нашими стратегическими приоритетами – надежным электроснабжением потребителей и доступностью электросетевой инфраструктуры. В связи с этим, значение подобных соревнований является первостепенным. Желаю нашей команде показать в Астрахани достойный результат», – отметил исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Ленэнерго» Роман Бердников.
Подведение итогов и награждение победителей соревнований состоится на торжественной церемонии закрытия 15 сентября.