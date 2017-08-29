В филиале "Чувашэнерго" состоялись совместные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций

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12 сентября 2017, 14:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧУВАШЭНЕРГО, УЧЕНИЯ
В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Чувашэнерго» состоялись совместные учения по отработке взаимодействий при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе с угрозой нарушения энергоснабжения с участием представителей Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Чувашской Республики, ЕДДС органов управления Чувашской Республики и ЦУКС ГУ МЧС России по Чувашской Республике.
Основной целью учений было повышение уровня подготовки и поддержание высокой степени готовности руководящего состава филиала «Чувашэнерго» и производственных отделений, мобильных подразделений, оперативного и ремонтного персонала к выполнению мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию аварийных ситуаций в электросетевом комплексе и связанных с ними чрезвычайных ситуаций на обслуживаемой территории, а также отработка взаимодействия с органами власти и региональными управлениями МЧС. По сценарию, на территории центральных районов Республики Чувашия произошло усиление ветра до 15-18 м/с, с порывами до 27-28 м/с, температура наружного воздуха +50С, дождь. Ситуация была осложнена многочисленными падениями деревьев, затруднившими проезд к месту проведения работ.
Перед участниками тренировки стояли задачи оперативного выявления масштабов и уточнения повреждений; определения количества персонала, техники и материалов, необходимых для проведения аварийно-восстановительных работ; координации действия структурных подразделения филиалов и исполнительного аппарата ПАО «МРСК Волги»; подключения социально значимых объектов и бытовых потребителей к резервным источникам электроснабжения; взаимодействия с органами власти и силами МЧС.