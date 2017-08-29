 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В филиале "Чувашэнерго" состоялись совместные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций

В филиале Чувашэнерго состоялись совместные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций

12 сентября 2017, 14:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧУВАШЭНЕРГО, УЧЕНИЯ

Обсудить на форуме

196 просмотров

В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Чувашэнерго» состоялись совместные учения по отработке взаимодействий при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе с угрозой нарушения энергоснабжения с участием представителей Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Чувашской Республики, ЕДДС органов управления Чувашской Республики и ЦУКС ГУ МЧС России по Чувашской Республике.

Основной целью учений было повышение уровня подготовки и поддержание высокой степени готовности руководящего состава филиала «Чувашэнерго» и производственных отделений, мобильных подразделений, оперативного и ремонтного персонала к выполнению мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию аварийных ситуаций в электросетевом комплексе и связанных с ними чрезвычайных ситуаций на обслуживаемой территории, а также отработка взаимодействия с органами власти и региональными управлениями МЧС. По сценарию, на территории центральных районов Республики Чувашия произошло усиление ветра до 15-18 м/с, с порывами до 27-28 м/с, температура наружного воздуха +50С, дождь. Ситуация была осложнена многочисленными падениями деревьев, затруднившими проезд к месту проведения работ.

Перед участниками тренировки стояли задачи оперативного выявления масштабов и уточнения повреждений; определения количества персонала, техники и материалов, необходимых для проведения аварийно-восстановительных работ; координации действия структурных подразделения филиалов и исполнительного аппарата ПАО «МРСК Волги»; подключения социально значимых объектов и бытовых потребителей к резервным источникам электроснабжения; взаимодействия с органами власти и силами МЧС.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!