Компания Davis-Standard собирается приобрести компанию Maillefer International

Компания Davis-Standard с головным офисом в городе Покатак (Pawcatuck), штат Коннектикут, США, ведущий производитель экструзионного оборудования, сообщает о намерении приобрести компанию Maillefer International – лидера в области технологий производства проводов, кабелей и труб, имеющего головной офис в городе Вантаа (Vantaa), Финляндия.

Предполагается, что после получения соответствующих разрешений органов контроля, надзора и регулирования окончательное завершение сделки состоится в конце августа или начале сентября. Президент и глава компании Davis-Standard г-н Джим Мёрфи (Jim Murphy) назвал это важным шагом для обеих компаний, так как на глобальном рынке будут объединены два сильных бренда производителя экструзионных систем и провайдера услуг.

Компания Maillefer создала свой развитый бренд на основе высокого профессионализма, предоставления качественных и эффективных технологических решений для потребителей, и объединение с группой управления и талантливым коллективом этой компании окажет плодотворное влияние на развитие компании Davis-Standard.

Г-н Ларс Фагерхолм (Lars Fagerholm), глава компании Maillefer, отметил, что обе компании разделяют общие ценности, что создаёт платформу для совместного роста с ориентацией на предоставление потребителям самых передовых систем и услуг, занимающих лидирующие позиции в своём классе на мировом рынке. Davis-Standard и Maillefer отлично подходят друг другу, обе организации стремятся поддерживать высочайший уровень услуг и технологических решений.

Компания Maillefer продолжит работать и обслуживать своих клиентов, как раньше, и, как подчеркнул г-н Мёрфи, это уникальный шанс для развития бизнеса и возможностей для всех заинтересованных сторон. Компания ONCAP, являющаяся в настоящее время мажоритарным владельцем компании Davis-Standard, поддерживает это решение, полагая, что сделка явится важной вехой на пути укрепления лидерских позиций Davis-Standard в области экструзионных технологий.