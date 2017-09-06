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Отраслевые новости: Энергетика

Специалисты "Северного управления строительства" ведут работы на кровле здания реактора первого энергоблока строящейся ЛАЭС

Специалисты Северного управления строительства ведут работы на кровле здания реактора первого энергоблока строящейся ЛАЭС

13 сентября 2017, 11:05
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2

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В настоящее время здесь идет укладка кровельного покрытия. В операции заняты 13 сотрудников.

Покрытие представляет собой кровельную мембрану, армированную сеткой из полиэстера. Это современный кровельный материал, имеющий широкую область применения в современном строительстве, на основе поливинилхлорида с добавлением пластификаторов. Мембрана пожаробезопасна, обладает высокой прочностью, эластичностью, устойчивостью к колебаниям температуры, ультрафиолетовому излучению.

Перед тем, как начать укладку покрытия, сотрудники выровняли бетонное основание кровли с помощью цементно-песчаной стяжки, уложили пароизоляцию (битумный рулонный материал) и утеплитель.

Благодаря большой длине (от 15 до 20 м) и ширине полотнищ мембраны (от 1,06 до 2,12 м) и применению специального оборудования для качественной укладки материала, работа идет с высокой скоростью. Полотна закрепляют к основанию крепежными элементами. Затем выполняют сварку смежных полотен мембраны потоком горячего воздуха.

На сегодняшний день уложено 1500 квадратных метров покрытия. Специалистам предстоит уложить еще 120 квадратных метров полотна и 100 метров пешеходных дорожек.

Компания: Холдинг "ТИТАН-2"
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