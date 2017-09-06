Специалисты "Северного управления строительства" ведут работы на кровле здания реактора первого энергоблока строящейся ЛАЭС

Юбилейный выпуск RusCable Insider Digest
13 сентября 2017, 11:05
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2
В настоящее время здесь идет укладка кровельного покрытия. В операции заняты 13 сотрудников.
Покрытие представляет собой кровельную мембрану, армированную сеткой из полиэстера. Это современный кровельный материал, имеющий широкую область применения в современном строительстве, на основе поливинилхлорида с добавлением пластификаторов. Мембрана пожаробезопасна, обладает высокой прочностью, эластичностью, устойчивостью к колебаниям температуры, ультрафиолетовому излучению.
Перед тем, как начать укладку покрытия, сотрудники выровняли бетонное основание кровли с помощью цементно-песчаной стяжки, уложили пароизоляцию (битумный рулонный материал) и утеплитель.
Благодаря большой длине (от 15 до 20 м) и ширине полотнищ мембраны (от 1,06 до 2,12 м) и применению специального оборудования для качественной укладки материала, работа идет с высокой скоростью. Полотна закрепляют к основанию крепежными элементами. Затем выполняют сварку смежных полотен мембраны потоком горячего воздуха.
На сегодняшний день уложено 1500 квадратных метров покрытия. Специалистам предстоит уложить еще 120 квадратных метров полотна и 100 метров пешеходных дорожек.