Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Павла Ливинского с назначением на должность гендиректора ПАО "Россети"

"Чеснок" стал доступней
13 сентября 2017, 11:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ
Сергей Собянин в ходе заседания Президиума Правительства Москвы поздравил генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского с назначением на новую должность и пожелал успехов в работе.
«Павел Анатольевич, поздравляю от всей души с новым высоким назначением», - отметил Сергей Собянин.
Мэр Москвы выразил благодарность Павлу Ливинскому за работу в Правительстве Москвы, отметив большую системную работу в департаменте энергетики и в объединенном департаменте ЖКХ. «Вы действительно достойно работали. Не зря вас заметили и предоставили возможность проявить себя в еще большей мере на таком высоком посту. Москва будет оказывать всемерное содействие вам. Вы всегда найдете в лице Москвы надежного партнера по развитию энергетики региона», – подчеркнул Сергей Собянин.
Глава города также вручил Павлу Ливинскому знак отличия «За заслуги перед Москвой».