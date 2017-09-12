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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Павла Ливинского с назначением на должность гендиректора ПАО "Россети"

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Павла Ливинского с назначением на должность гендиректора ПАО Россети

13 сентября 2017, 11:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ

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 Сергей Собянин в ходе заседания Президиума Правительства Москвы поздравил генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского с назначением на новую должность и пожелал успехов в работе.

«Павел Анатольевич, поздравляю от всей души с новым высоким назначением», - отметил Сергей Собянин.

Мэр Москвы выразил благодарность Павлу Ливинскому за работу в Правительстве Москвы, отметив большую системную работу в департаменте энергетики и в объединенном департаменте ЖКХ. «Вы действительно достойно работали. Не зря вас заметили и предоставили возможность проявить себя в еще большей мере на таком высоком посту. Москва будет оказывать всемерное содействие вам. Вы всегда найдете в лице Москвы надежного партнера по развитию энергетики региона», – подчеркнул Сергей Собянин.

Глава города также вручил Павлу Ливинскому знак отличия «За заслуги перед Москвой».

Компания: ПАО "Россети"
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