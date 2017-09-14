Андрей Черезов проинспектировал ход строительства электросетевых объектов на территории Ростовской области и Краснодарского края

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, заместитель руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрей Черезов проинспектировал строящиеся в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» электросетевые объекты на территории Ростовской области и Краснодарского края ВЛ 500 кВ Ростовская – Андреевская – Тамань и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – ПС 500 кВ Ростовская.



В мероприятиях приняли участие представители Минэнерго России, органов исполнительной власти Ростовской области и Краснодарского края, ПАО «ФСК ЕЭС, АО «ЦИУС ЕЭС», АО «СО ЕЭС», ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга, АО «Стройтрансгаз» и других подрядных организаций, участвующих в строительстве.



Делегация под руководством Андрея Черезова совершила осмотр строящейся ВЛ 500 кВ Ростовская – Андреевская – Тамань.



Реализация мероприятий по строительству ВЛ 500 кВ Ростовская – Андреевская – Тамань и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – ПС 500 кВ Ростовская необходима для обеспечения надежности энергосистемы ОЭС Юга и возможности увеличения мощности, передаваемой из ЕНЭС России на территорию Крымского полуострова, до 850 МВт.



В настоящее время для проведения строительно-монтажных работ суммарно задействовано порядка 1170 человек и около 400 единиц техники.



Общая протяженность трассы ВЛ 500 кВ Ростовская – Андреевская – Вышестеблиевская (Тамань) составляет порядка 500 км и частично проходит по территории Родионо-Несветайского, Мясниковского и Азовского района Ростовской области. Земельно-правовые отношения с землепользователями оформлены на 1 362 участка из 1 708.



На текущий момент выполнено:



- установлено фундаментов на 995 пикетов из 1 708



- установлено опор 427 шт. из 1 708



- смонтировано провода 10 км из 496



Общая протяженность трассы ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – ПС 500 кВ Ростовская 290 км. Земельно-правовые отношения с землепользователями оформлены на 838 участков из 973.



На текущий момент выполнено:



- установлено фундаментов на 792 пикета из 973



- установлено опор 716 шт. из 973



- смонтировано провода 146 км из 288



Трассы прохождения ВЛ учтены в схеме территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р.



По итогам инспектирования строительных объектов Андрей Черезов провел совещания в администрации г. Ростов-на-Дону и администрации Краснодарского края по вопросам реализации мероприятий по строительству электросетевых объектов, на котором заслушал доклады подрядных организаций о ходе строительства, обсудил вопросы оформления с землепользователями Ростовской области и Краснодарского края земельно-правовых отношений для реализации мероприятий по строительству ВЛ 500 кВ Ростовская – Андреевская – Тамань и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – ПС 500 кВ Ростовская.



Подводя итоги совещания Андрей Черезов отметил в целом удовлетворительный уровень реализации мероприятий по строительству электросетевых объектов, поручил подрядным организациям обеспечить наращивание темпов работ и рекомендовал региональным властям принять необходимые меры по скорейшему оформлению земельно-правовых отношений с землепользователями, а также обратил особое внимание на необходимость завершения строительства в установленные Правительством Российской Федерации сроки.