Электрослесари филиала МРСК Северного Кавказа – "Каббалкэнерго" прошли тестирование

Верные отрасли, верные себе
15 сентября 2017, 17:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАББАЛКЭНЕРГО
С целью повышения квалификации филиал МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» (входит в группу компаний «Россети») провел обучение электрослесарей по ремонту оборудования подстанций.
Лекторы рассказали о приборах и приспособлениях, необходимых для производства ремонтно-технического обслуживания питающих центров. Начальник участка по оборудованию подстанций Аслан Хачетлов сделал акцент на особенностях ремонта масляных выключателей 35 кВ, маслонаполненных трансформаторов, высоковольтных вводов, обмоток. Также коснулись должностных обязанностей данных специалистов и требований к выполняемой ими работе.
Одно из занятий было посвящено фактическим схемам электроснабжения релейных устройств, укомплектованности шкафами комплектных распределительных устройств (КРУ) и прочими комплектными распределительными устройствами в конечной схеме электроснабжения после производства переключений - с указанием токоведущих частей, остающихся в ячейках КРУ.
Начальник службы подстанций Азамат Жемгуразов акцентировал внимание на методике определения неисправностей и дефектов оборудования, применяемой на предприятии. Особое внимание было уделено проверке состояния механизмов и защитных средств при выполнении ремонтных работ на высоте или под напряжением, устранению дефектов приводов выключателей, ревизии крышек, баков, подъемных и выхлопных устройств и предохранительных клапанов.
Заместитель главного инженера – руководитель группы производственной безопасности и производственного контроля Марина Василенко рассказала об организации рабочего места, безопасных методах ремонтных работ и производственных операций, мероприятиях, обеспечивающих безопасность работы в электроустановках, в том числе в ходе выполнения такелажных работ при помощи простых средств механизации, оказании первой доврачебной помощи при поражении электрическим током с отработкой навыков по оказанию первой помощи. Детально была рассмотрена тема средств индивидуальной защиты и их применения.
В завершение курса, направленного на повышение квалификации, электрослесари прошли испытание в ходе собеседования и специального тестирования по вышеназванным темам с ведущими специалистами.
Как подчеркивают в филиале, повышение квалификации персонала является одной из важнейших задач кадровой и технической политики энергокомпании. В среднем в течение года подготовку, переподготовку и повышение квалификации проходят порядка 90% сотрудников сетевой компании.