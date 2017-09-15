Энергетики ищут владельцев "заряженных" электросчетчиков, выявленных в деревне под Великим Новгородом

Проверка приборов учета, инициированная специалистами новгородского филиала МРСК Северо-Запада, фактически подтвердила их подозрения, связанные с использованием недобросовестными потребителями, так называемых, «заряженных» электросчетчиков. Счетчики внешне не отличаются от заводских, но имеют встроенную схему, позволяющую их владельцам вмешиваться в работу приборов учета. А одна из улиц на окраине деревни Хутынь, где ведется бурное частное домостроительство, уже давно находилась под наблюдением сотрудников энергокомпании. Отсюда и начали проверку.



- У нас есть основания полагать, что многие счетчики используемые жителями улицы модифицированы. Доступ к ним затруднен. Все подозрительные приборы взяты на учет. Мы намерены разыскать хозяев и требовать доступ к приборам для их проверки, - прокомментировал ситуацию работник службы безопасности «Новгородэнерго».



Он пояснил, что несколько лет назад в деревне силами «Новгородэнерго» были установлены современные приборы учета, позволяющие дистанционно вести учет и передавать показания. Но, судя по всему, не всех обитателей деревни такой расклад устроил. Разными методами они стали выводит из строя приборы учета и устанавливать «заряженные» счетчики. Это позволило им скрыть фактическое потребление. При параллельном учете разница между показаниями счетчиков была бы очевидна.



Проходя от одного дома к другому, специалисты осматривали поврежденные приборы – у одного разбит дисплей, у другого проломлен корпус, а, чаще всего, просто висят без признаков «жизни».



«Большинство счетчиков испорчены умышленно. Почерк везде один, видимо, «работал» один «умелец», - обратил внимание работник «Новгородэнерго».



Несмотря на то, что многих домовладельцев проверяющие дома не застали, несколько случаев незаконного энергопотребления все же удалось выявить. Кроме того, два «подозрительных» счетчика в присутствии владельцев были демонтированы и отправлены производителю для проведения экспертизы.



Еще один счетчик оказался со следами вскрытия. Пломбы были явно не заводского происхождения и, буквально, рассыпались в руках. По факту вмешательства в работу прибора учета был составлен акт и протокол об административном нарушении. Владельца счетчика ждет суд и штраф, который с учетом компенсации за украденную электроэнергию составит около 18 тыс. рублей. Кстати, сам хозяин дома в неформальной беседе с сотрудниками «Новгородэнерго» признался, что электроэнергию воруют многие из его соседей и этого совершенно не стыдятся.



Мириться с таким положением вещей энергетики не намерены. «Новгородэнерго» продолжает внедрять систему балансового учета электроэнергии, которая позволит локализовать источники потерь электроэнергии вплоть до улицы и даже дома. А в ближайшее время специалисты примут на вооружение рентгеновские приборы, способные выявлять «заряженные» счетчики без их демонтажа. Поэтому процесс вычисления энерговоров, в буквальном смысле, станет «делом техники».



Добавим также, что с начала текущего года службой учета электроэнергии «Новгороэнерго» в установленном порядке зафиксировано более 330 фактов безучетного и бездоговорного потребления в объеме 5 млн кВтч. Через суд с недобросовестных потребителей взыскано более 10 млн рублей компенсаций.