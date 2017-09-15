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Новости компаний

ГК IEK представляет: новый модельный ряд в ассортименте АСИП

ГК IEK представляет: новый модельный ряд в ассортименте АСИП

18 сентября 2017, 16:58
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

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 Группа компаний IEK продолжает работу по модернизации ассортимента арматуры для СИП и представляет обновленный модельный ряд механических наконечников и гильз АМН, АММН и АМГ для проводников сечением от 10 мм2 до 300 мм2 и напряжением от 1 кВ до 35 кВ.

Механические гильзы АМГ IEK® применяются для соединения алюминиевых проводников с помощью гаечных ключей, без применения специального инструмента для опрессовки. Гильзы используются для однопроволочных, многопроволочных, круглых и секторных жил.

Алюминиевые механические наконечники АМН и АММН IEK® применяются для оконцевания предварительно зачищенных от изоляции алюминиевых проводов и присоединения к алюминиевым (АМН) или медным (АММН) клеммам, шинам, зажимам и т.п. Оконцевание происходит с помощью затяжки болтами гаечным ключом, без применения специального инструмента для опрессовки. Наконечники используются для однопроволочных, многопроволочных, круглых и секторных жил. Корпус наконечников АМН и АММН изготовлен из алюминиевого сплава повышенной прочности. Хвостовик наконечника АММН изготовлен из электротехнической меди.

Внутренняя поверхность гильз и наконечников IEK® покрыта специальной пастой, увеличивающей проводимость контактного соединения и предохраняющей от образования тонкой оксидной пленки. Конструкция гильз и наконечников предусматривает поперечную насечку и специальные болты, которые улучшают механические и электрические свойства места соединения.

Достоинства механических гильз АМГ и наконечников АМН и АММН IEK®

  • Монтаж изделий не требует специального инструмента;
  • Расширенный диапазон напряжения от 1 кВ до 35 кВ;
  • Конструкция болтов имеет несколько проточек («срывных шеек»): срыв головки происходит вровень или ниже поверхности наконечника, благодаря чему не нужно дополнительно обрабатывать место срыва головок под термоусадку;
  • Надежная фиксация кабеля без проскальзывания;
  • Технология обработки поверхности изделий («без заусениц») препятствует старению кабеля;
  • Дополнительная вкладка внутри изделия обеспечивает надежное электрическое соединение для широкого диапазона сечений кабеля;
  • Гарантия производителя — 8 лет.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

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