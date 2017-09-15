ГК IEK представляет: новый модельный ряд в ассортименте АСИП

Группа компаний IEK продолжает работу по модернизации ассортимента арматуры для СИП и представляет обновленный модельный ряд механических наконечников и гильз АМН, АММН и АМГ для проводников сечением от 10 мм2 до 300 мм2 и напряжением от 1 кВ до 35 кВ.

Механические гильзы АМГ IEK® применяются для соединения алюминиевых проводников с помощью гаечных ключей, без применения специального инструмента для опрессовки. Гильзы используются для однопроволочных, многопроволочных, круглых и секторных жил.

Алюминиевые механические наконечники АМН и АММН IEK® применяются для оконцевания предварительно зачищенных от изоляции алюминиевых проводов и присоединения к алюминиевым (АМН) или медным (АММН) клеммам, шинам, зажимам и т.п. Оконцевание происходит с помощью затяжки болтами гаечным ключом, без применения специального инструмента для опрессовки. Наконечники используются для однопроволочных, многопроволочных, круглых и секторных жил. Корпус наконечников АМН и АММН изготовлен из алюминиевого сплава повышенной прочности. Хвостовик наконечника АММН изготовлен из электротехнической меди.

Внутренняя поверхность гильз и наконечников IEK® покрыта специальной пастой, увеличивающей проводимость контактного соединения и предохраняющей от образования тонкой оксидной пленки. Конструкция гильз и наконечников предусматривает поперечную насечку и специальные болты, которые улучшают механические и электрические свойства места соединения.

Достоинства механических гильз АМГ и наконечников АМН и АММН IEK®