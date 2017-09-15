Самые проблемные районы Дагестана получили материалы для проведения ремонтных работ на энергообъектах

Верные отрасли, верные себе
18 сентября 2017, 10:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ДАГЕСТАНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
Об этом заявил управляющий директор АО «Дагестанская сетевая компания» (входит в группу компаний «Россети») Муртазали Гитинасулов в ходе рабочей поездки в Центральные электрические сети компании. В ЦЭС расположен основной склад Общества, куда поступает весь материал. И уже отсюда он распределяется между всеми территориальными подразделениями сетевой компании.
Так, на главный склад поступило для проведения ремонтных работ материала на сумму 83 млн руб. Это 990 деревоопор и порядка тысячи железобетонных опор, также приставки к ним и провода АС с малым и большим сечением. Таким образом уже удалось укомплектовать 50 трансформаторов 1-2 габаритов.
В первую очередь для проведения капитального ремонта необходимыми материалами была снабжена самая проблемная территория Дагестана – горная зона. Это Ботлихский, Дахадаевский, Касумкентский, Левашинский, Табасаранский, Хунзахский, Шамильский, Цумадинский районы. Поскольку эти муниципалитеты либо вовсе не газифицированы, либо обеспечены газом частично, здесь по максимуму идет использование электроэнергии на отопительные нужды и на энергосети ложаться недопустимо высокие нагрузки.
«Вопросу обеспечения аварийным резервом наших территориальных подразделений уделяется большое внимание. И в этом направлении удалось сделать серьезный рывок. Такого объема материалов не поступало со дня образования «Дагестанской сетевой компании», - отмечает управляющий директор Муртазали Гитинасулов. - Мы решили укрепить в первую очередь горную зону - одну из самых сложных. Все это позволит быть готовым к любым нештатным ситуациям, а также достойно выдержать осенне-зимний период, подготовка к которому вышла на финишную прямую».
Добавим, в настоящее время производится доставка материалов в Гергебильский, Гумбетовский, Гунибский, Тляратинский районы.