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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ПАО "ФСК ЕЭС"

Состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ПАО ФСК ЕЭС

18 сентября 2017, 11:59
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

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15 сентября 2017 года в Москве состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» (входит в группу компаний «Россети»). Собранием избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

В новый состав Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вошли:

  •     управляющий директор ООО «Ренессанс-Брокер» Игорь Каменской,
  •     старший советник по России компании «Эни С.п.А.» Эрнесто Ферленги,
  •     председатель правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров,
  •     президент ПАО «Полюс» Павел Грачев,
  •     заместитель генерального директора ПАО «Россети» Оксана Шатохина,
  •     заместитель генерального директора ПАО «Россети» Сергей Сергеев,
  •     заместитель генерального директора ПАО «Россети» Егор Прохоров,
  •     член правления ПАО «Россети» Андрей Демин,
  •     директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Павел Сниккарс,
  •     первый заместитель председателя – член правления государственной корпорации «Внешэкономбанк» Михаил Полубояринов,
  •     член правления – начальник правового управления ассоциации «НП Совет рынка» Николай Рощенко.

Членами Ревизионной комиссии избраны: начальник отдела департамента Минэнерго России Татьяна Зобкова, заместитель начальника отдела Росимущества Дмитрий Симочкин и ведущий эксперт отдела департамента Минэкономразвития России Владимир Хворов, директоры департаментов ПАО «Россети» Александр Баталов и Марина Лелекова.

Для акционеров, не присутствовавших на внеочередном Общем собрании акционеров, на сайте ФСК ЕЭС проводилась онлайн-трансляция мероприятия.

Полная информация о решениях, принятых внеочередным Общим собранием акционеров, будет раскрыта Обществом в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Должности членов Совета директоров и Ревизионной комиссии указаны на момент их выдвижения.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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