Орловский кабельный завод уничтожил контрафакт на 6 млн руб
18 сентября 2017, 11:59
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС
15 сентября 2017 года в Москве состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» (входит в группу компаний «Россети»). Собранием избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
В новый состав Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вошли:
Членами Ревизионной комиссии избраны: начальник отдела департамента Минэнерго России Татьяна Зобкова, заместитель начальника отдела Росимущества Дмитрий Симочкин и ведущий эксперт отдела департамента Минэкономразвития России Владимир Хворов, директоры департаментов ПАО «Россети» Александр Баталов и Марина Лелекова.
Для акционеров, не присутствовавших на внеочередном Общем собрании акционеров, на сайте ФСК ЕЭС проводилась онлайн-трансляция мероприятия.
Полная информация о решениях, принятых внеочередным Общим собранием акционеров, будет раскрыта Обществом в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Должности членов Совета директоров и Ревизионной комиссии указаны на момент их выдвижения.