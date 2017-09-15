Жертвами пожара в доме престарелых в Ивановской области стали два человека, более 100 эвакуировано

Юбилейный выпуск RusCable Insider Digest
18 сентября 2017, 12:10
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
Два человека погибли во время пожара в доме престарелых и инвалидов в городе Пучеж Ивановской области, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС по региону.
Пожар произошел в ночь на субботу в доме 2 на ул.Калинина.
По словам собеседника агентства, в результате пожара погибли два человека - один из них погиб во время пожара, второго спасатели вынесли из здания и передали сотрудникам "скорой помощи", однако через некоторое время он умер в больнице. Всего было эвакуировано более 100 человек.
Огнем повреждена внутренняя часть помещения на площади 20 кв. м.
В ликвидации пожара участвовало 26 человек, было привлечено 10 единиц техники.
"По предварительным данным, причиной возгорания на 3 этаже в корпусе №3 стала неисправность электропроводки и ее короткое замыкание", - отметил сотрудник управления.
В пресс-службе облправительства "Интерфаксу" сообщили, что губернатор Ивановской области Павел Коньков взял ситуацию на личный контроль и поручил в кратчайшие сроки восстановить полную работоспособность учреждения социальной защиты и оперативно провести тщательное расследование причин пожара.
Пресс-служба отмечает, что в здании дома-интерната, где проживает 524 человека, сработали все системы оповещения, своевременно среагировали сотрудники, прибыли спасатели.
"После ликвидации пожара людей расселили в их комнаты, жилые комнаты не пострадали, здание сохранено. Повреждена только рекреационная часть в одном крыле. Пока идут восстановительные работы в помещениях, которые непосредственно примыкают к месту пожара, 26 человек размещено в Пучежском отделении временного пребывания", - отметил сотрудник пресс-службы.
В свою очередь руководитель пресс-службы прокуратуры Ивановской области Валентина Кручинина сообщила "Интерфаксу", что прокурор Ивановской области Андрей Ханько взял ситуацию с расследованием причин пожара на личный контроль.
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