Николай Никифоров принял участие в заседании Комиссии ООН по ШПД

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров принял участие в двух сессиях заседания Комиссии ООН по широкополосной связи (ШПД) в целях устойчивого развития. Их темами стало преодоление цифрового неравенства и доступность цифрового предпринимательства до 2030 года. В ходе мероприятия состоялась презентация отчета о развитии широкополосного доступа в интернет. Согласно данным экспертов в 2016 году в России интернетом пользовалось 76,4% населения.



Участники первой сессии обсуждали меняющийся облик цифрового неравенства и возможность политики помочь в его преодолении. Было отмечено, что Россия успешно выполняет собственный план повышения доступности услуг ШПД. Так, в 2016 году был превышен плановый показатель в 50% по доле граждан, использующих электронные государственные услуги, а к 2018 году уровень доступности услуг ШПД должен достигнуть 90%. Также отмечался реализуемый проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», результатом которого станет создание к 2020 году свыше 3500 онлайн-курсов, призванные обеспечить всем категориям населения свободный бесплатный доступ к знаниям и опыту лучших преподавателей страны.



Темой второй сессии стала доступность цифрового предпринимательства до 2030 года. Восьмая цель устойчивого развития «Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года» определена как «содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех», при этом все большую актуальность приобретают вопросы внедрения цифровой экономики.



За последние несколько лет Россия достигла существенных успехов в развитии законодательства и технологий в сфере цифрового предпринимательства. На данный момент в России действует более шести тысяч электронных торговых площадок B2B и шесть федеральных электронных торговых площадок B2C. Число компаний, участвующих в электронных торгах, оценивается приблизительно в 1,2 млн. За первый квартал 2017 года объем рынка интернет-торговли в России вырос на 14% и составил 240 млрд рублей, а объем трансграничной торговли увеличился на 26% и составил 89 млрд рублей.



Россия продолжает наращивать усилия по упрощению трансграничной электронной торговли с помощью надежных цифровых средств и считает необходимым укреплять сотрудничество чтобы не допустить появления барьеров для доступа на рынок. Важной задачей является совместная работа в области защиты прав потребителей, развитие новейших информационно-коммуникационных технологий и укрепление доверия пользователей, которое является ключевым элементом цифровой экономики.



Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров также провел встречи с заместителем премьер-министра, министром государственного управления Словении Борисом Копривникаром и президентом компании Ericsson Борье Экхольмом.