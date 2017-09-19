Энергетики "Т Плюс" и ООО "ПСК" начинают запуск отопления в жилые дома Перми

В соответствии с постановлением администрации Перми о начале отопительного сезона в городе, неделю назад тепло начало поступать в объекты социальной сферы: детские сады, школы и больницы. С 18 сентября специалисты Пермской сетевой компании приступили к подаче отопления в жилые дома. Одно из условий подачи тепла – наличие заявки от потребителей – УК и ТСЖ – о готовности к приему теплоносителя.



Энергетики напоминают, что запуск тепла – процесс не одномоментный. Подключение к теплоносителю будет проходить постепенно, с учетом поэтапного запуска насосных станций, ЦТП и ввода в эксплуатацию тепломагистралей. На процесс запуска тепла также влияет и рельеф городских улиц, понижающихся по отношению к Каме. Для надежного подключения домов в нижней части Перми необходима точная отладка гидравлических и тепловых режимов. В среднем, заполнение систем отопления, регулировка внутренних систем занимает две-три недели. Это время, за которое батареи приходят в «нормативное» состояние и начинают греть в полную силу.



Со своей стороны, энергетики «Т Плюс» выполнили весь комплекс мероприятий по подготовке объектов теплосетевой инфраструктуры к зиме. По программе ремонтов выполнена замена 8 200 метров распределительных теплосетей, в рамках программы реконструкции – почти 14 000 метров магистральных теплосетей. С целью повышения качества услуг отопления и ГВС отремонтированы 28 ЦТП и павильонов, 4 котельных. В рамках летней ремонтной кампании проведена замена котла в одной из котельных. Гидравлические испытания прошли порядка 1500 км тепловых сетей краевой столицы.



Особый акцент в рамках программы «Т Плюс» «Re: Конструкция-2017» был сделан на обновлении магистральных участков теплопроводов, от которых зависит качественное теплоснабжение более 400 тыс. пермяков. Причем эти работы были синхронизированы с мероприятиями администрации Перми по ремонтам дорожной сети. Обновление магистралей прошло на улицах Островского, Пушкина, Мильчакова, Леонова. Завершается реконструкция сетей на улицах Маршала Рыбалко, Репина, Кабельщиков, Советской Армии, П. Осипенко. Это позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей в зимний период. Энергетики также увеличили объем укладки асфальта, в т.ч., дорожного покрытия и тротуаров, до 7,6 тыс. кв. м. Это связано с необходимостью повышения комфорта горожан и требованиями к объектам городской среды.



Важно отметить, что качество подготовки к отопительному сезону зависит не только от реализованных мер на объектах теплосетевой инфраструктуры, но и от состояния теплопринимающих установок в самих зданиях. В соответствии с Приказом Минэнерго №103, основными критериями для получения потребителем акта готовности к зиме являются техническая готовность зданий и отсутствие задолженности за тепло. И если в целом в Перми техническая подготовка домов к зиме велась в плановом режиме, то вопрос погашения задолженности до сих пор остается не урегулирован рядом УК. В группе риска находятся УК «ЖИЛСЕРВИС», УК «Закамская управляющая компания», УК «ГАРАНТ» и ООО «УК «Моторостроитель». Общий долг проблемных УК за теплоэнергию составляет 508 млн рублей, причем за прошедшую зиму он вырос на 159 млн рублей. Ситуация по этим УК находится на контроле у прокуратуры г. Перми. По данным фактам проводится проверка.