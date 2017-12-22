Кабель убил водителя

ДТП произошло 12 сентября около 10 часов утра на 285 километре автодороги Ира-Магнитогорск в Баймакском районе. Из прицепа большегруза «Мерседес» под управлением 38-летнего жителя ХМАО на дорогу выпал груз.

Не закрепленный должным образом стальной канат на катушке общим весом около 8 тонн упал на встречную автомашину «Лада Гранта». 33-летний житель Сибая, находившийся за рулем, скончался на месте, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Республике Башкортостан, передает rusdtp.ru.