 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Россия

Кабель убил водителя

Кабель убил водителя

19 сентября 2017, 12:54
Рубрика: Россия
Метки: КАБЕЛЬ

Обсуждают на форуме (9)

1122 просмотра

кабель

кабель

ДТП произошло 12 сентября около 10 часов утра на 285 километре автодороги Ира-Магнитогорск в Баймакском районе. Из прицепа большегруза «Мерседес» под управлением 38-летнего жителя ХМАО на дорогу выпал груз.

Не закрепленный должным образом стальной канат на катушке общим весом около 8 тонн упал на встречную автомашину «Лада Гранта». 33-летний житель Сибая, находившийся за рулем, скончался на месте, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Республике Башкортостан, передает rusdtp.ru.

Компания:

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!