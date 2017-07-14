Президент "Сименс" в России и Центральной Азии посетил с визитом Таджикистан

13 - 14 сентября делегация «Сименс» во главе с Президентом компании в России и Центральной Азии Дитрихом Меллером посетила Республику Таджикистан. В рамках визита состоялись встречи с руководством Республики, а также с партнерами компании в регионе, где обсуждались текущие и будущие совместные проекты в энергетическом, промышленном и других секторах.



Руководство «Сименс» провело переговоры с межведомственной Рабочей группой при Президенте Таджикистана по реализации проектов в области энергетической инфраструктуры, в ходе которых были представлены возможности компании «Сименс» в электроэнергетическом секторе, в том числе в области модернизации электрических сетей на платформе Smart Grid.



На встрече с Первым заместителем Премьер-министра Республики Таджикистан Саидом Давлатали особый акцент был сделан на участии компании «Сименс» в возведении Рогунской ГЭС и международном проекте CASA 1000 по строительству линии передачи электроэнергии из Таджикистана и Киргизии в Пакистан и Афганистан. Оба проекта носят стратегический характер для экономики Таджикистана. Была достигнута договоренность о проведении совместного системного анализа возможностей для развития сотрудничества во всех областях, включая обучение локальных специалистов и поддержку со стороны «Сименс» в поиске источников финансирования.



Делегация компании посетила Рогунскую ГЭС – строящуюся гидроэлектростанцию мощностью 3 600 МВт на реке Вахш. В ближайшее время здесь должна начаться установка поставленных «Сименс» КРУЭ напряжением 220 и 500 кВ. Запуск первой очереди ГЭС запланирован на декабрь 2018 года.



«Надежная и стабильная энергосистема является основой инфраструктуры любой страны и ее экономики, - заявил Президент «Сименс» в России Дитрих Меллер. - «Сименс» имеет многолетний опыт успешных поставок оборудования, решений и услуг для энергетики. Мы в полной мере осознаем свою ответственность в рамках запуска первой очереди Рогунской ГЭС и понимаем ее значимость для Таджикистана. Проект CASA 1000 - еще одна возможность для нас внести значительный вклад в развитие энергетического сектора Республики».