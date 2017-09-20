Ингушский филиал МРСК Северного Кавказа с начала года сократил потери электроэнергии почти на 15 %

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
20 сентября 2017, 13:59
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИНГУШЭНЕРГО
Ингушский филиал МРСК Северного Кавказа - «Ингушэнерго» (входит в группу компаний «Россети») демонстрирует положительную динамику по снижению уровня потерь электроэнергии. Итоги семи месяцев 2017 года подведены на расширенном совещании с участием руководства филиала, представителей энергосбытовых отделений и районов электрических сетей.
«За семь месяцев года предприятием передано потребителям 285 млн 125,5 тыс. кВт.ч электроэнергии, потери в распределительной сети составили 32,54 %, что на 0,8 % меньше утвержденных плановых показателей. Если сравнивать потери августа (25,11 %) с аналогичным значением января (39,7 %), то этот показатель снизился на 14,6 %», - отметил директор филиала МРСК Северного Кавказа - «Ингушэнерго» Султан Цечоев.
Добиться позитивной динамики, по словам директора отделения «Энергосбыт» Тимура Марзиева, удалось благодаря системной работе, включающей в себя целый комплекс мероприятий – это совершенствование систем расчетного и технического учета, установка новых приборов учета, замена трансформаторов, проводов на большее сечение на перегруженных ЛЭП, монтаж самонесущего изолированного провода (СИП) в местах наибольших потерь электроэнергии, различные организационные мероприятия по отключению трансформаторов без нагрузки. Однако, основной эффект в снижении потерь достигнут за счет выявления фактов неучтенного потребления. Так, к 1 сентября 2017 года специалистами составлено 148 актов безучетного потребления на 2 089 тыс. кВт.ч или сумму 6,5 млн рублей и 22 акта бездоговорного потребления на 1,4 млн. кВт.ч или 7,8 млн рублей в денежном эквиваленте.
Подводя итоги совещания, директор филиала Султан Цечоев акцентировал внимание на том, что необходимо в разы увеличить эффективность работы каждого специалиста компании.
«Мы демонстрируем неплохие результаты и, тем не менее, работать есть над чем. Я хочу видеть эффективную реализацию мероприятий по снижению уровня коммерческих потерь электроэнергии во всех производственных отделениях филиала. В противном случае, каждый из вас, вне зависимости от занимаемой должности, будет нести ответственность», - подчеркнул он.